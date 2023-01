Manifesto green per Pordenone Docs Fest

E' un impegno coraggioso, nei confronti del pubblico, della cittadinanza, dei suoi molti sostenitori sia pubblici che privati, quello che si assume oggi il Pordenone Docs Fest - Le voci del documentario, pubblicando un manifesto in dieci punti, con tutte le azioni che ha messo e metterà in campo per la sostenibilità ambientale e sociale.

Il festival che porta in città il meglio del cinema del reale da tutto il mondo e che nel 2023 si terrà dal 29 marzo al 2 aprile, da anni adotta, coerentemente con l'impegno quotidiano di Cinemazero, azioni volte alla riduzione del proprio impatto ambientale. Il documento nasce quindi da un intenso lavoro di anni, condotto anche con molte istituzioni qualificate.

L'occasione per aprire il festival a un dialogo ampio con il proprio pubblico e con altre realtà culturali che operano a livello italiano e internazionale va di pari passo rispetto alla pubblicazione delle Linee Guida nazionali, recentemente elaborate con grande lavoro di sintesi e proposta dall'Associazione Festival Italiani di Cinema. Il tutto, in sinergia con le indicazioni che Europa Cinemas sta elaborando a livello europeo. Ciò ha permesso il confronto e l’aggiornamento delle pratiche storiche del festival e di Cinemazero.

Al primo posto, fondamentale, è l'impegno per la mobilità sostenibile. Il centro di Pordenone rappresenta un ottimo esempio di "città dei 15 minuti" e, per lo staff, gli ospiti e gli spettatori del festival, spesso le distanze possono essere anche più brevi, da percorrere sempre a piedi o in bicicletta. Grande novità di quest'anno è l'abbonamento green a un costo ridotto per chi arriva in città in treno o autobus. In generale, Cinemazero metterà in campo per il 2023 alcune azioni per incentivare i residenti a non usare l'auto per andare al cinema.

Il secondo punto riguarda i consumi energetici: si va dalle buone pratiche per il risparmio a una serie di interventi – alcuni già realizzati, altri in corso e finanziati grazie al PNRR, sempre insieme al Comune di Pordenone – che Cinemazero mette in campo per l’efficientamento energetico della struttura, con l’obiettivo di renderla ancora più moderna e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Inoltre, sul tetto dell’edificio, verrà a breve installato un impianto fotovoltaico in grado di produrre 21.617,6 kWh annui. Il festival si è impegnato in passato e si impegna a misurare e compensare le proprie emissioni di CO2 sia per quanto riguarda il consumo di energia sia quelle relative alla produzione di rifiuti. Tale azione è mirata a mettere in campo future azioni concrete per la riduzione delle emissioni, a partire dai dati raccolti in modo scientifico.

Il festival, per la compensazione delle emissioni residue relative alle ultime due edizioni, ha avviato una collaborazione con la Fondazione Giant Tree e, per ogni ospite, è stato versato un contributo economico dedicato, con la finalità di piantare ben 333 alberi.

L'attenzione ai materiali per la promozione, gli allestimenti, i gadget, passa da una serie di azioni volte a evitare lo spreco di carta, all'uso di allestimenti riciclabili e plastic free. Sulla gestione dei rifiuti, oltre alla raccolta differenziata, l'impegno è a ridurne il più possibile la produzione. Durante l’ultima edizione del festival, tutta la produzione di rifiuti è stata monitorata e valutata. Per l'accoglienza degli ospiti, dai viaggi all'ospitalità, il festival privilegia soluzioni sostenibili. Un capitolo importante, spesso sottovalutato, è quello dell'impatto ambientale dei cibi e delle bevande che consumiamo. I locali convenzionati con il festival sono invitati a non somministrare acqua in bottiglia, prediligendo quella microfiltrata alla spina, a proporre vini e cibi del territorio, a chilometro zero, biologici, etc. e a offrire sempre un'alternativa vegetariana e vegana.

Il festival da sempre, anche attraverso un'accurata selezione dei film in programma, intende sensibilizzare il pubblico sulle problematiche ambientali e sulla necessità di agire per la sostenibilità anche sociale, coniugando la cura dei rapporti con le persone e l'attenzione all'ambiente e al territorio. L'accessibilità ai luoghi è garantita a persone con disabilità ed esigenze particolari: il cinema e la mediateca sono infatti privi di barriere architettoniche. Tutte le iniziative promosse da Cinemazero sono inclusive, devono promuovere l’uguaglianza di genere e la piena partecipazione, anche in termini di fruizione autonoma, sicurezza, comodità e benessere.

Il festival (e Cinemazero per tutte le altre iniziative) opera valorizzando i giovani talenti e coinvolgendo nell’organizzazione uno staff trans-generazionale. È stata scelta, per rappresentare la XVI edizione del festival, l'immagine di un fotografo under 35, giovane ma già affermato a livello internazionale, Mattia Balsamini.

Con il suo nuovo progetto “Protegem Noctem”, che il festival promuoverà, Balsamini veicola un messaggio ecologico: quello della riduzione dell'inquinamento luminoso e la protezione del buio, un tema noto ma non molto presente nel dibattito pubblico. La forza del Pordenone Docs Fest sta proprio nella capacità di portare al grande pubblico istanze innovative, che vanno verso la sostenibilità ambientale e sociale.

