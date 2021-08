Manu Chao alle Nottinarena di Lignano

Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao – sessant’anni compiuti lo scorso 21 giugno – è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.

Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali, il suo rapporto con il nostro paese è da sempre speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci anche negli ultimi due anni, uno dei pochissimi artisti internazionali in tempi di pandemia, creando inoltre un legame fortissimo con il Friuli Venezia Giulia e in particolar modo con il Tarvisiano, che nell’ambito del No Borders Music Festival, l’ha ospitato per tre anni consecutivi al Rifugio Gilberti, sull’Altopiano del Montasio e ai Laghi di Fusine.

Dalle nostre montagne al nostro mare, a grande richiesta oggi Manu Chao annuncia un nuovo straordinario concerto: domenica 12 settembre (inizio concerto ore 20:30) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, uno degli ultimi show della rassegna “Nottinarena 2021”, uno dei palcoscenici di riferimento dell’estate musicale in Friuli Venezia Giulia.

I biglietti per l’atteso concerto – che vedrà Manu Chao accompagnato sul palco dal chitarrista argentino Luciano Falico e dal percussionista uruguaiano Mauro Mancebo – saranno in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 27 agosto online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Tutte le info su www.fvgmusiclive.it e www.vignapr.it

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre un'infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra, gruppo d'avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti, come rock, punk, reggae, rap e musica iberica.

Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista, i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani. Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell'impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale Manu Chao si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao è considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, una vera icona musicale e culturale.

L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro è una location Covid free, dove si può assistere agli spettacoli della rassegna “Nottinarena 2021” – realizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – in massima tranquillità, dove è garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.

Da venerdì 6 agosto, secondo la normativa vigente, per assistere agli spettacoli dal vivo ci sarà l’obbligo di presentare all'ingresso la certificazione verde (Green pass) che attesti la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino o della prima dose avvenuta da 15 giorni oppure la guarigione da Sars-Cov-2 e il conseguente termine dell’isolamento oppure l’esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 (valido per 48h da quando è stato effettuato).