Manu Chao sui social con la maglietta di Ospiti in arrivo

Manu Chao questa mattina, in un post sui social, sfoggia sorridente la t-shirt con la scritta 'Illegal immigration started in 1492' dell'associazione udinese Ospiti in arrivo, nata per assicurare la prima assistenza dei richiedenti asilo nel capoluogo friulano.



"Illegal immigration started in 1492…" ricorda il musicista che anche quest'estate si è esibito in concerto in Friuli, ringraziando "Kekko e l'Associazione Ospiti in arrivo" con l'hashtag #nooneisillegal.

Un messaggio chiaro e forte, quello di Manu Chao, che dimostra ancora una volta di aver trovato amici, progetti e una terra accogliente qui, in Friuli. Proprio in occasione della manifestazione di piazza, organizzata a Udine dalla Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale Fvg a fine settembre, contro razzismo e discriminazioni, tra le adesioni era arrivata anche quella del noto artista. Manu Chao, infatti, conosce bene la realtà regionale, essendosi esibito in diversi concerti e condividendo le preoccupazione espresse dagli organizzatori per la violazione dei diritti dei richiedenti asilo, così come le richieste contenute nell'Appello.