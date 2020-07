Manu Chao, triplo appuntamento in montagna

Cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.

Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti memorabili, in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali, il suo rapporto con l’Italia è da sempre veramente speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci con il suo nuovo progetto acustico “El Chapulin Solo – Manu Chao Acustico” già questa estate – in un momento storico davvero unico e particolare per il nostro paese – per tre appuntamenti simbolici (organizzati da Vigna PR e AND Production): un concerto senza confini, un concerto della pace e un concerto per ringraziare chi ha lavorato nei giorni bui del Covid.

Il 7 agosto (inizio ore 14) si esibirà sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea, nel comprensorio montano del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, per il No Borders Music Festival, la straordinaria rassegna naturalistica che valorizza la musica e la promuove come forma cultura e mezzo di comunicazione universale che supera i confini linguistici, etnici, sociali e geografici.

Il 10 agosto (inizio ore 21:31) sarà protagonista di un concerto speciale alla Campana dei Caduti di Rovereto in Trentino, la più grande campana del mondo che suoni a distesa e che ogni sera fa udire i suoi rintocchi per ricordare i caduti di tutte le guerre, senza distinzioni di fede o di nazionalità e per inviare il monito ai viventi “Non più la guerra”.

Il 12 agosto (inizio ore 21) sarà invece in piazza Cagnasso ad Alba (Cuneo) per il progetto speciale “Grazie” del Collisioni Festival, ovvero un concerto per lanciare un messaggio di speranza, ripartenza e soprattutto per ringraziare quelli che hanno sempre lavorato, anche nei giorni più bui: medici, infermiere, protezione civile, ma anche gli autisti, i farmacisti, i volontari, i membri delle forze dell’ordine, etc. (ingresso gratuito su invito dedicato alle categorie dei “lavoratori Covid”).

Tutte le info su questi tre appuntamenti speciali e simbolici sono disponibili sul sito www.vignapr.it