Maratona John Carpenter

Maratona cinematografica organizzata dall'Associazione Pro Sesto dedicata al maestro dell'horror John Carpenter a Sesto al Reghena, domenica 7 novembre, dalle 17.30, al Teatro Burovich.‍



Una maratona celebrativa dedicata al genio e alla regia di John Carpenter che chiude l'omaggio al regista iniziato con la proiezione della trilogia dell'apocalisse.

Sul grande schermo del Teatro Burovich il primo film di Carpenter, "Distretto 13", passando per l'opera di consacrazione "Essi Vivono" e chiudendo con "The Ward", il suo ultimo film da regista.



Per entrare è necessario esibire il Green pass. Le proiezioni sono gratuite.