Maratona musicale via web: a Topolò esiste da 10 anni

Per l’undicesima volta da Topolò, piccolo paese delle Valli del Natisone, sarà possibile fare un giro del mondo musicale stando seduti a casa propria, come il periodo, peraltro, impone. L’opportunità è data da To Be Continued..., la maratona sonora sul web che, dal 2010, supporta la Giornata mondiale per la lotta alla tubercolosi. A partire dalle 00.00 di martedì 24 e fino alle 24 dello stesso giorno, il sito www.stazioneditopolo.it agirà come una radio, trasmettendo in diretta streaming 48 concerti dal vivo. Uno ogni trenta minuti, da 48 punti diversi della Terra, attraverso tutti e cinque i continenti. Dalla Nuova Zelanda al Guatemala, dal Giappone al Camerun, dall’Islanda all’Argentina, si potranno ascoltare dal vivo le musiche di chi, coinvolto da Stazione di Topolò-Postaja Topolove, ha scelto di aderire all’iniziativa degli organizzatori: Antonio TO BE CONTINUED... è il progetto che martedì 24 supporta la Giornata mondiale per la lotta alla tubercolosi: 24 ore di concerti live di generi diversi, in diretta streaming da 48 punti diversi della terra Della Marina e Moreno Miorelli, direttore artistico di Stazione di Topolò. Quest’anno c’è un’importante novità: dopo un decennio dedicato alla sperimentazione sonora, l’ingresso massiccio di musicisti appartenenti a filoni quali la musica etnica o le cosiddette ‘nuove musiche’ adatte alla fruizione radiofonica, ma sempre di alta qualità. Tra i nomi più noti a livello internazionale, la violoncellista americana Julia Kent, il serbo Abul Mogard, il grande interprete del duduk (strumento simbolo della musica armena) Emmanuel Hovhanissyan, il norvegese Phonophani, il compositore bielorusso (e virtuoso della fisarmonica) Aljaksandr Yasinski, il duo iraniano Naqsh e molti altri, che impegneranno mezz’ora del loro tempo per realizzare un intervento musicale spesso basato sull’improvvisazione e appositamente creato per l’evento.