Marco Anzovino al Blue Notte Gorizia Festival

Blue Notte Gorizia Festival continua le attività della sua decima edizione e approda a Monfalcone, al Carso in Corso (corso del Popolo, 11) dove sabato 23 ottobre alle 20.30 Marco Anzovino (scrittore, cantautore, musicista) presenterà il suo nuovo libro “Alla fine dei baci. Romanzo e canzoni” edito da Biblioteca dell’Immagine. Un incontro tra musica e parole nel quale l’autore sarà affiancato dalla cantautrice Veronica Bitto.



“Alla fine dei baci” narra di Giada e Luca, due adolescenti che suonano nella stessa band, i Dacapo, e attraverso l'esperienza della musica, vivono anche quella dell'amore. Condividono con i loro amici una sala prove in un garage, i sogni di libertà, le paure, il palco, i segreti che solo a diciassette anni si possono avere. E di musica, amore, parole, esperienza parleranno e canteranno insieme Marco Anzovino e Veronica Bitto (in arte VÉR) nel corso della serata monfalconese.





Marco Anzovino, pordenonese, classe 1979, dal 2004 al 2015 ha svolto la sua attività di educatore e musicoterapeuta nella Comunità per il recupero di tossicodipendenti «Villa Renata» (Lido di Venezia), realizzando 18 album di canzoni inedite, scritte ed interpretate dagli ospiti in cura. Dal 2016 è coordinatore degli educatori dell’Istituto per minori non accompagnati «Casa Immacolata» di Udine mantenendo un rapporto di collaborazione con la Comunità veneziana e con il Ser.D. di Pordenone. Dal 2015 è direttore artistico del Festival dei Giovani delle Dolomiti. Cantautore, musicista, produttore, ha molti album a suo nome, ed è vincitore di numerosi concorsi nazionali con brani di sua composizione (Premio Recanati, Premio Canzone d’Autore, Premio Solo Musica Italiana). Chitarrista e percussionista nella band del fratello Remo dove svolge anche il ruolo di co-produttore e co-arrangiatore. Vanta collaborazioni con Gino Paoli, Fabio Concato, Iskra Menarini, Princezito. È autore e produttore dell’album d’esordio della cantautrice triestina Marnit, di Cristian Imparato (vincitore della prima edizione del talent show «Io Canto»), di Martina Campagna (seconda classificata nella seconda edizione) e di Pablo Perissinotto (La compagnia dei solitari). Dal 2007 ad oggi ha realizzato numerosi laboratori di scrittura di canzoni nelle scuole e nei Centri di Aggregazione del Veneto e del Friuli. Con il comico torinese Gianpiero Perone ha realizzato spettacoli di teatro per ragazzi replicati nei teatri e nei palasport italiani.Veronica Bitto, conosciuta anche come VĖR, è una cantante e autrice italiana.Specializzata con professionisti del calibro di Silvia Mezzanotte (affermata cantante ed ex Matia Bazar), Danila Satragno, Eleonora Bruni (vocal coach di artisti come Ultimo, Eros Ramazzotti, Calcutta), Franco Fussi (foniatra), partecipa all'ottava edizione di "Voice to teach", con le Master Teacher Erika Biavati ed Eleonora Bruni e, nel 2019, al corso "Voce e canto tra postura e diaframma", tenuto a Milano dal dottor Raggi.Segue, in quegli anni, alcuni progetti con Ivan Geronazzo, compositore e chitarrista rispettivamente di Patty Pravo (tour "Eccomi" 2016), Red Canzian (tour "Rosso Natale" 2008, tour "Ho visto sessanta volte fiorire il Calicanto" 2014 e, l'anno seguente, "L'istinto e le stelle"), Chiara Canzian. Risale a questo periodo la partecipazione al singolo "Siamo un'anima", allegato al libro "Le ragazze al terzo piano" di Marco Anzovino.Nel 2019 canta nelle tribute band "Diapasonband" (il più celebre tra i gruppi che ripropongono i successi di Vasco) e "O.I.&B." oltre a dedicarsi all' insegnamento del canto moderno in diverse scuole venete. Nello stesso anno, inizia il progetto "Bitter Sweet" con il chitarrista Francesco Zanin e la fortunata collaborazione con il musicista-produttore-arrangiatore Ruben Marton. Con lui, attualmente, sta lavorando al suo primo album di inediti cui parteciperanno musicisti del calibro di Luca Campaner, Davide Pezzin, Nicola Capra, Davide Devito, Massimo Cavallari.