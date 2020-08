Marco Masini in Castello a Udine

Dopo i fortunati appuntamenti con Massimo Ranieri, i Musici di Francesco Guccini, Peppino di Capri, Pink Sonic, Arturo Brachetti e Morgan, ultimo appuntamento al Castello di Udine per la rassegna Udine Vola, contenitore artistico e culturale che ha colorato l’estate della prestigiosa venue udinese. A salire sul palco domani, sabato 29 agosto, sarà Marco Masini, cantautore fra i più amati dal pubblico, che proporrà lo spettacolo “30 Anniversary Piano e Voce”, uno concerto intimo e elegante, che includerà tutti i successi di 30 anni di meravigliosa carriera dell’artista.



I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Piazza Libertà (che è anche l’unico ingresso allo spettacolo) dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info, prezzi e punti autorizzati su www.azalea.it. La rassegna “Udine Vola 2020” è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di Udine Estate e Udine Sotto le Stelle.



ll 2020 è un anno ricco di ricorrenze per Marco Masini, che celebra 30 anni di carriera artistica. Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo. A febbraio l’artista ha pubblicato “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” e questa estate si appresta a tornare live nelle venue più prestigiose dello stivale, per riabbracciare il suo pubblico in un’atmosfera intima ed elegante.