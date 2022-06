Marco Mengoni apre Villa Manin Estate

Ritorna la grande musica live in Fvg e ci terrà compagnia per tutta l’estate. Questa settimana l’appuntamento più importante sarà a Villa Manin, con il concerto di Marco Mengoni che domani, martedì 14 giugno, darà il via alla nuova edizione di Villa Manin Estate e al ritorno dei concerti nella piazza Tonda. L’ingresso al pubblico è consentito dalle 17, mentre il concerto inizierà alle 21. Vista la grande affluenza è consigliato l’arrivo del pubblico con largo anticipo.

Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui finora inedita, gli stadi, il 19 giugno a San Siro di Milano e il 22 giugno all’Olimpico di Roma. Villa Manin è stata scelta come location per l’anteprima di questi due appuntamenti.

Villa Manin Estate è la rassegna ideata dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia che per tutta l’estate (fino al 17 settembre) propone eventi e attività a Villa Manin.

Dopo il concerto di Mengoni, sul palco si alterneranno Notre Dame de Paris l’8, il 9 e il 10 luglio, poi arriveranno Irama il 12 e Blanco il 15 luglio. Nel parco della Villa invece si svolgeranno i “Concerti nel Parco” che inizieranno questa settimana con quello dell’eclettico e originale Giovanni Truppi, in programma sabato 18 giugno alle 18.30 e proseguiranno fino all’11 agosto con il tradizionale appuntamento con il concerto all’alba alle 5.30 che quest’anno vedrà protagonista Ditonellapiaga.

Sempre nel parco non mancheranno tanti eventi dedicati ai più piccoli, divisi tra spettacoli teatrali, di burattini e cabaret e laboratori didattici volti a raccontare la Villa per il suo valore storico, artistico e botanico. I primi due appuntamenti in programma saranno sabato 18 e domenica 19 giugno.

Per info e prenotazioni per questi eventi è consigliato chiamare il bookshop della Villa al numero 0432821258 o scrivere bookshop@villamanin.it.