Marco Pantani, 18 anni dopo, il ricordo

Sono passati 18 anni dalla morte di Marco Pantani, uno degli sportivi italiani più popolari del dopoguerra, protagonista di tante imprese ciclistiche nella sua straordinaria ma anche travagliata carriera. Lunedì 14 febbraio il Cafè Rossetti ospiterà alle ore 18.00 la presentazione del libro di Mario Cionfoli “E tu, te lo ricordi Marco?” recentemente pubblicato dall’editore Reverdito di Trento. Nel volume l’autore non si sofferma sulle imprese del Pirata del ciclismo mondiale, ma racconta tante storie spesso inedite o sconosciute, aneddoti esilaranti o commoventi, che fanno scoprire un ragazzo timido e lontano dal grande campione che ha entusiasmato milioni di persone in tutto il mondo.



All’incontro, organizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la casa editrice Reverdito e con l’ASD Cottur di Trieste, prenderanno parte l’autore del volume Mario Cionfoli e l’autore delle illustrazioni, il trentino recentemente trasferitosi a Trieste Guido Merzliak. I saluti introduttivi saranno portati dal direttore organizzativo del Rossetti Stefano Curti e dal presidente dell’ASD Cottur Francesco Seriani.



Mario Cionfoli, specialista in medicina dello sport e in chirurgia d’urgenza, è un grande appassionato e cultore di ciclismo: collezionista di bici storiche, ha creato uno spazio museale espositivo a Vicenza al cui interno sono visibili bici e cimeli di Marco Pantani, della sua carriera e delle sue squadre. Alcuni pezzi storici saranno esposti al Cafè Rossetti in occasione della presentazione del volume.“E tu, te lo ricordi Marco?” è diventato anche uno spettacolo teatrale presentato alla rassegna fieristica “Cosmobike 2020” a Verona: dallo spettacolo è stato tratto anche un film proiettato a San Daniele del Friuli in occasione dell’arrivo di tappa del Giro 2020.L’incontro al Café Rossetti è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per l’accesso è necessario esibire la certificazione richiesta per l’accesso a bar/ristoranti (cd. green pass rafforzato).Per informazioni invitiamo a rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti o a commettersi al sito www.ilrossetti.it. o al numero del Teatro 040.3593511.