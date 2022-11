Marco Paolini sui palchi del Circuito Ert con 'Antenati, the Grave Party'

Marco Paolini sarà protagonista in cinque teatri del Circuito Ert con il suo nuovo spettacolo, Antenati, the Grave Party. Il monologo, prodotto da Jolefilm, aprirà la tournée al Cinecity di Lignano Sabbiadoro mercoledì 16 novembre per spostarsi giovedì 17 novembre all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, venerdì 18 novembre all’Auditorium Comunale di Lestizza e sabato 19 novembre al Teatro Italia di Pontebba, prima di concludere la permanenza nel Circuito domenica 20 novembre a TeatrOrsaria di Premariacco.

Tutte le serate avranno inizio alle 20.45, con l’eccezione di Pontebba dove il sipario si alzerà alle 21. Le date di Lestizza e Premariacco hanno fatto già segnare il tutto esaurito in prevendita.

Marco Paolini sarà anche il primo ospite della stagione 2022/2023 della videorubrica web Il Teatro a Casa Tua. Nell’intervista, condotta da Angela Caporale, si parlerà dello spettacolo e del rapporto dell’artista con il Friuli Venezia Giulia. Appuntamento sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ErtFvg a partire da domenica 13 novembre alle 18.30.

Antenati è uno spettacolo legato al progetto televisivo La Fabbrica del Mondo – le cui tre puntate sono andate in onda su RaiTre a inizio 2022 e sono ancora disponibili per la visione su RaiPlay - che prova a ripercorre l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con le 4'000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta della nostra specie provengono. Attraverso la parola e con il supporto delle musiche di Fabio Barovero (musicista e compostirore, fondatore del gruppo dei Mau Mau), Marco Paolini dà vita a questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù.

I temi di fondo di Antenati sono l’evoluzione e l’ecologia, ma in chiave epico-comica; i fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, colli di bottiglia dell’evoluzione, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200’000 anni.

“La nostra storia – sostiene Paolini - è un poema epico in codice, un cammino tortuoso, una saga senza paragoni e noi non siamo né la fine, né il fine di quella storia…”.

Maggiori informazioni e prevendite chiamando il Cinecity di Lignano Sabbiadoro (t. 334 1058083, sabato e domenica ore 13-21, da lunedì a venerdì ore 17-20), la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (t. 0432 946560 sabato dalle 9 alle 12; da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.00) e, per Pontebba, la biglietteria dell’ERT (t. 0432 224246 | biglietteria@ertfvg.it). Maggiori informazioni su ertfvg.it.