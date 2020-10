Mariangela Vacatello la 16° Stagione di Concerti della Fazioli Concert Hall

Prenderà il via venerdì 6 novembre alle ore 19:00 la 16° Stagione di Concerti della Fazioli Concert Hall. Il taglio del nastro toccherà a Mariangela Vacatello, il cui recital dello scorso aprile era stato purtroppo cancellato. L’appassionata e versatile pianista, pluripremiata a livello internazionale, proporrà un incantevole programma intitolato Fantasie, con musiche di Beethoven, Schumann e Balakirev.



Da oltre vent’anni Mariangela Vacatello è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano nel suo vasto repertorio, per la curiosità delle sue incisioni discografiche e per gli inediti progetti che l’hanno vista collaborare con l’Ircam - Centre Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea Spinola-Banna per la quale è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis. Mariangela Vacatello si è imposta giovanissima sulla scena internazionale, aggiudicandosi a soli 17 anni il secondo premio al Concorso Listz di Utrecht, per distinguersi poi al Busoni di Bolzano e al Van Cliburn di Bruxelles. È risultata vincitrice del Premio Venezia, del Solti Foundation Award, del Premio della critica “Nino Carloni” e di molti altri riconoscimenti. La sua attività concertistica non conosce confini e ampissimo è il ventaglio delle sue collaborazioni con importanti orchestre e celebri direttori. Nata a Castellammare di Stabia, si è perfezionata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il Conservatorio di Milano e la Royal Academy of Music. Vive attualmente a Perugia e affianca alla carriera pianistica un’intensa attività didattica.



La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata via e-mail (concert@fazioli.com) da lunedì 26 ottobre. L’acquisto sarà finalizzato la sera stessa del concerto (prezzo unico: € 20,00).Il pubblico è invitato a prendere visione del regolamento completo a questo link:Inizio spettacolo alle ore 19:00