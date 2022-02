Marracash al Festival di Majano

Il Festival di Majano, rassegna fra le più amate del Nordest e non solo, capace ogni anno di attirare decine di miglia di persone nel centro collinare in provincia di Udine, annuncia oggi il primo grande nome del calendario dei grandi concerti live. A infiammare il main stage dell’Area Concerti, il prossimo sabato 23 luglio (inizio 21.30), sarà l’assoluto king del rap italiano, Marracash, che ha annunciato oggi le date estive del suo “Persone Tour”, tournée che segue l’incredibile successo discografico degli ultimi due album in studio dell’artista.



I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Azalea.it, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.



Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, il prossimo 12 luglio parte finalmente uno dei tour più attesi degli ultimi anni: Marracash è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “Persona” e “Noi, loro, gli altri”. Si chiama “Persone Tour 2022” e conta 17 ben appuntamenti nei palasport italiani – le date indoor precedentemente previste in primavera arriveranno da settembre -, con ben 5 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e 1 nuova data in arrivo oggi, 1 grande concerto nella maestosa Arena di Verona e, sempre da oggi, l’annuncio di un nuovo e terzo live al Palazzo dello Sport di Roma e 13 date outdoor nelle più grandi rassegne estive, tra cui il Festival di Majano il 23 luglio. Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, Marracash continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live. “Persona”, uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati premiati da FIMI/GfK almeno con una certificazione platino. Successo enorme anche per l’ultimo “Noi, loro, gli altri”, uscito a novembre 2021 e che vanta il doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream. L’album è stato anticipato dal singolo “Crazy Love”, anch’esso certificato disco di platino.



Marracash, pseudonimo di Fabio Rizzo, nasce nel 1979 a Nicosia. A diciotto anni il rapper comincia a frequentare i luoghi dell'hip hop lombardo con il nome d'arte Marracash, per via del suo aspetto dai tratti e colori mediterranei. Grazie alle serate trascorse tra i militanti del rap milanese, Marracash entra a far parte della Dogo Gang: il suo nome figura nella crew accanto a quello di Don Joe, di Guercio (aka Guè Pequeno) e Jake La Furia, ovvero i Club Dogo. Nel 2008 arriva l’album di esordio “Marracash”, anticipato dal singolo "Badabum cha cha". Nel 2010 esce “Fino a qui tutto bene”, mentre il successivo “King del rap”, certificato platino, è datato 2011. “Status” (2015) e “Santeria” (2016 assieme a Gué Pequeno) e “Persona” sono gli ultimi album in ordine di tempo prima della pubblicazione di ““Noi, loro, gli altri”, settimo album in studio del rapper italiano Marracash, pubblicato il 19 novembre 2021 dalla Island Records e certificato doppio disco di platino.Il 62° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.