Marta Verginella al Kulturni dom di Gorizia

L'Associazione culturale 'Il libro delle 18.03' presenta un appuntamento dell'edizione autunno 2021. Ospiti, mercoledì 13 ottobre alle 18.03 al Kulturni Dom di Gorizia, Marta Verginella che con l'autore Marko Marincic dialogherà sul tema di 'Donne e confini'.

L'iniziativa, nata nel 2008, ha consentito di incontrare decine e decine di autori di livello nazionale ed europeo, in contatto con giornalisti e scrittori del territorio, sempre con una notevole presenza di pubblico. Da allora si sono sempre tenuti due appuntamenti annuali anche se, soltanto in due recenti occasioni, si è fatto uso delle tecnologie digitali, a causa del Covid.



La rassegna è stata inaugurata il 30 settembre e si concluderà il 3 novembre: ci saranno undici incontri con straordinari autori, che saranno ospitati dal Museo di Santa Chiara, dalla sala teatrale del Kulturni dom e da Villa Codelli a Mossa.

Come ormai da tradizione, sono previste anche due uscite di qua e di là del vecchio confine, una a piedi e una in corriera, accompagnate da studiosi, storici e letterati che faranno conoscere ai partecipanti luoghi e personaggi, a volte poco noti, ma che hanno costruito la storia delle nostre genti.