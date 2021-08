Massimiliano Loizzi in scena con 'Genova 2001. Il matto 2021'

Prosegue il 3 agosto il Lunatico Festival VIII edizione: alle 21 negli spazi esterni del Teatrino Franca e Franco Basaglia di via Weiss, 13 andrà in scena lo spettacolo “Genova 2001. Il matto 2021” di e con Massimiliano Loizzi. Fino al 10 agosto musica, teatro, narrazione e spettacoli per bambini e famiglie nel Parco di San Giovanni a Trieste (in caso di pioggia all'interno del teatro) con ingresso gratuito o a prezzo popolare su prenotazione e fino a esaurimento posti. La rassegna si svolgerà anche presso il Posto delle Fragole, e a fine agosto si sposterà anche a Udine con il secondo dei due appuntamenti (il 21 agosto) nel Parco Sant'Osvaldo e, dal 26 al 29 agosto, anche a Gorizia, al Parco Basaglia.



Prosegue il 3 agosto il Lunatico Festival: VIII edizione: alle 21, negli spazi esterni del Teatrino del Parco di S. Giovanni, la rappresentazione dello spettacolo “Genova 2001. Il matto 2021” di e con Massimiliano Loizzi. La trilogia de Il Matto è una serie di monologhi di satira di straordinario successo di critica e pubblico che Loizzi porta avanti dal 2015, con oltre 300 repliche in tutta Italia e più di 40.000 spettatori. IL MATTO 2021 è una comedy di feroce satira in bilico fra denuncia e intrattenimento che torna in scena a 20 anni esatti dai fatti di Genova. Un'indagine basata su documenti, testimonianze e atti processuali riguardanti i violenti fatti del G8.



Lunatico Festival è un progetto di iG Soc. Coop., co-organizzato dalla Cooperativa Sociale La Collina. Giunto all'ottava edizione, il festival proseguirà fino al 10 agosto 2021 negli spazi esterni del Teatrino del Parco di S. Giovanni a Trieste.Anche quest'anno, in continuità con il passato, nell'ambito del festival fino al 10 agosto 2021 negli spazi esterni del Teatrino del Parco di S. Giovanni a Trieste verrà proposto un ricco cartellone di eventi, a fruizione gratuita, articolato in quattro distinte sezioni: musica, teatro, narrazione e anche una per i più piccoli dal titolo Kids.A fare da cornice alla rassegna, ospitata negli spazi esterni del teatrino Franca e Franco Basaglia di via Weiss 13, sarà ancora una volta lo splendido e accogliente Parco di San Giovanni. Ampia e variegata come sempre la proposta adatta a incontrare i gusti di un pubblico trasversale.In programma le rappresentazioni teatrali e cabaret (con prove aperte al pubblico), che da quest’anno saranno a pagamento (7 €.) mentre saranno a ingresso gratuito su prenotazione i concerti, le narrazioni, e gli appuntamenti per i più piccoli.Gli spettacoli proposti nel corso del Festival vedranno alternarsi in scena numerosi artisti locali e di rilievo nazionale, tra spettacoli comici e reading musicali, incontri di approfondimento su vari temi di stretta attualità e spettacoli per famiglie.Il contrasto allo stigma nei confronti di un tema ancora quantomai caldo come quello della salute mentale, elemento che da sempre caratterizza la rassegna anche in considerazione della sede che ospita gli eventi del festival, il parco dell'ex Ospedale psichiatrico di Trieste restituito alla fruizione dell'intera cittadinanza in una simbolica azione di apertura, non solo dal punto di vista fisico, sarà al centro di vari incontri e spettacoli teatrali.Completerà la sezione teatro (il 10 agosto) un'anteprima del nuovo allestimento de L'Accademia della follia scritto da Giuliano Scabia, “La commedia della fine del mondo”.Il Festival avrà un’appendice il 6 agosto alle 18.30: nei pressi dell'albero di cachi di Nagasaki e della rosa di Hiroshima piantate davanti a Villa Renner, nel giorno dell’anniversario del bombardamento atomico si terrà l’annuale appuntamento" Hiroshima mon amour" a cura del Comitato Pace, Convivenza e Solidarietà “Danilo Dolci’”, che proseguirà con letture e poesie a II Posto delle fragole.E, com’è consuetudine ormai da qualche edizione, Lunatico Festival fa tappe anche in altre località della regione. E da quest’anno il programma del Lunatico Festival Gorizia si amplia; ospitato come da tradizione nel Parco Basaglia del capoluogo isontino, si terrà dal 26 al 29 agosto 2021 e sarà suddiviso nelle medesime sezioni che tradizionalmente contraddistinguono il Lunatico Festival di Trieste. Alcuni degli eventi, tra cui uno sportivo, saranno svolti in collaborazione con realtà transfrontaliere.Anche Udine ospiterà il Lunatico Festival al Parco Sant’Osvaldo: sabato 21 agosto alle ore 17 sotto gli alberi del Parco di Sant'Osvaldo "Caro albero, ti dipingo", Pitture Lunatiche Ex tempore a cura del Gruppo Parco.Per accedere agli spazi esterni del Teatrino, in considerazione della situazione sanitaria, è necessaria la prenotazione online dal sito www.lunaticofestival.org , che sarà gratuita per concerti, narrazioni, e spettacoli per bambini, ma che prevede un biglietto di ingresso di 7 €. per le rappresentazioni teatrali e il cabaret del Pupkin.Per tutta la durata del festival Il Posto delle Fragole sarà aperto per cena, con possibilità di prenotazioni allo 040578777. Gli spettacoli serali, con inizio rigorosamente alle ore 21.00 per il teatro e alle 21.30 per i concerti, saranno preceduti da Aperitivi musicali a partire dalle ore 19.Lunatico Festival è un progetto di iG Società Cooperativa, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS (co-organizzatore) e con Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Cosm – Consorzio operativo salute mentale, Well Fare Pordenone, Cooperativa Bonawentura/Teatro Miela, Gect-GO, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Lega Coop FVG, Associazione Culture Attive, Fondazione PInAC.Il festival è realizzato con il supporto delle aziende locali Sodomaco in qualità di main sponsor, e Infordata Sistemi come partner tecnico.