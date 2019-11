Massimo Lopez e Tullio Solenghi si fanno in quattro

Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno nuovamente protagonisti nei Teatri del Circuito ERT dopo le serate da tutto esaurito delle ultime due stagioni. Il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show farà tappa giovedì 14 novembre al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo, venerdì 15 novembre al Teatro Miotto di Spilimbergo – dove inaugurerà la nuova partnership tra ERT e Comune di Spilimbergo -, domenica 17 novembre al Teatro Modena di Palmanova e, infine, martedì 19 novembre al Teatro Candoni di Tolmezzo. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, accompagnati dalla Jazz Company del M° Gabriele Comeglio, saliranno sul palco sempre alle ore 20.45.



Lo spettacolo è nato quasi per gioco dalla voglia dei due membri del celebre Trio di tornare insieme sul palco dopo 15 anni, giocando con gli attrezzi del mestiere: sketch, imitazioni, frammenti di teatro, parodie; il tutto condito da una bella colonna sonora. In quasi due ore di show, capita così di imbattersi in un Amleto multietnico, in un frammento di vita quotidiana di papa Bergoglio e del suo amico Ratzinger, in un botta e risposta tra Maurizio Costanzo e Giampiero Mughini, in un Rossini eseguito coi denti, nel duetto targato Las Vegas di Sinatra/Dean Martin o ancora negli echi di politici vecchi e nuovi.



La scommessa dello spettacolo, lanciata nell’estate 2017, ha ripagato alla grande con un centinaio di date nella prima stagione e più di cento nella seconda, e con altrettante e più in quella che va ad iniziare. “I teatri esauriti ci stanno esaltando – spiegano i due - ma l’incontro col nostro pubblico contiene in sé una valenza affettiva che non era scontata. Ogni volta che il sipario si apre, infatti, è come se magicamente ci si ritrovasse tra parenti, quasi ogni spettatore ha un momento della sua vita legato a noi”. E poi, ogni sera, oltre al divertimento Massimo e Tullio condividono con il pubblico un coinvolgimento emotivo che tocca il suo apice nel ricordo di Anna Marchesini, due minuti di commozione pura, anche se i due ex compagni di giochi la sua presenza in scena la avvertono per tutte le due ore di spettacolo.