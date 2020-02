Massimo Silverio al San Giorgio di Udine

Massimo Silverio chiuderà il suo tour europeo al Teatro San Giorgio di Udine. Ad accompagnarlo, venerdì 14 febbraio, dalle 20.45 (ingresso gratuito), ci saranno il batterista e percussionista Nicholas Remondino e il polistrumentista Leo Virgili.

La tappa friulana - organizzata in collaborazione con Suns Europe e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia - arriva a conclusione di viaggio cominciato a Lubiana il primo febbraio scorso. Dopo Vienna, Brno, Praga, Berlino, Kassel, Emmen e Liegi il cantautore di Cercivento porterà il suo nuovo album, “Ø”, anche in Friuli. "Ø" sa essere allo stesso tempo un canto d’amore e di odio per la propria terra, l’aspra e incantevole Carnia. Il suo è un cantautorato dalle tinte prevalentemente scure e opprimenti, da cui però emergono con prepotenza intensi squarci di poesia e la prorompente forza di una natura meravigliosa, terribile, amorevole, spietata.