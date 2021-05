Masterclass con il regista triestino Davide del Degan

Giovedì 6 maggio alle ore 18.00 il regista triestino Davide del Degan terrà una masterclass online dedicata ai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera in collaborazione con ShorTS International Film Festival.



All’incontro sulla piattaforma Zoom parteciperanno i 55 dipendenti del Gruppo Hera, che hanno aderito all’iniziativa e che potranno andare a comporre la giuria per l’assegnazione del Premio AcegasApsAmga al miglior corto italiano della 22° edizione del Festival cinematografico triestino, in programma online e dal vivo nel capoluogo giuliano dal 1 al 10 luglio 2021. Il prestigioso riconoscimento, tra le novità dell'edizione 2021 della manifestazione, prevede un premio in denaro di 3.000 euro al miglior cortometraggio italiano.



Nel mese di giugno i giurati, dopo aver visionato in autonomia i cortometraggi italiani selezionati, parteciperanno a un altro incontro con i 5 registi di altrettanti corti che entreranno nella short list, a cui seguirà un ulteriore incontro finale con il regista Davide del Degan per decretare l'opera vincitrice.



Dopo l’iniziativa dello scorso anno, che aveva già visto un'adesione convinta da parte dei dipendenti del gruppo, si consolida per questa edizione la proposta di ShorTS IFF, che farà da “capofila” per la realizzazione della medesima iniziativa nell’ambito di altri festival di cortometraggi di cui Gruppo Hera è partner.