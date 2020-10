La Fondazione Luigi Bon, con la sua Città dell’Arte e della Musica, ha creato un progetto educativo all’avanguardia: la prima Filiera Musicale in Italia, un percorso educativo-musicale dal Centro per l’Infanzia fino all’ inserimento nel mondo del lavoro artistico.

Allo scopo di preparare i giovani musicisti all’inserimento nel circuito professionale, la Fondazione offre tra le sue attività una Masterclass di Musica da Camera.

Le audizioni si rivolgono a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che desiderino creare un ensemble cameristico o facciano parte di un gruppo già formato, dando l’opportunità non solo di studio e approfondimento ad alto livello, ma soprattutto di esibirsi in festival e rassegne curate dalla Fondazione stessa. Gli ensemble ritenuti idonei, infatti, riceveranno un primo vero compenso per la prestazione artistica e saranno inseriti nel cartellone principale delle iniziative mettendosi direttamente a confronto con i professionisti affermati, ospiti di chiara fama. Una vera e propria occasione per poter entrare nel mondo del lavoro.

A curare la formazione, in qualità di responsabile didattica e docente principale, è la prof.ssa Federica Repini, già docente e camerista affermata nel panorama musicale internazionale.

Per partecipare alla selezione è necessario scrivere a didattica@fondazionebon.com entro il 30 ottobre 2020, tutti i dettagli del bando su: www.fondazionebon.com

Per maggiori informazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.00, oltre che contattabile allo 0432 543049.