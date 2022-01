Mataran inaugura la rassegna Stand Up Comedy italiana

Il Capitol di Pordenone, in collaborazione con The Comedy Club, presenta un poker d'assi della Stand Up Comedy italiana. Quattro autori e monologhisti pungenti, controversi, acutissimi, sarti della parola e della risata, rappresentanti della e appartenenti alla migliore scuola satirica del nostro Paese: Filippo Giardina, Luca Ravenna, Stefano Rapone, Daniele Tinti. Ad inaugurare la rassegna la comicità irriverente del collettivo nostrano Mataran.



Venerdì 21 gennaio, alle 21, primo appuntamento con Mataran Show e la satira di Mataran. E' il primo di una serie di eventi dedicati alla comicità nella rassegna "StandUpn" organizzata dal Capitol. La rivista che da sei anni fa ridere (e anche arrabbiare) l'intero Friuli Venezia Giulia, porta il meglio del suo peggio sul palco del Capitol: a condurre la serata i due redattori di Mataran, David Benvenuto e Marco Tonus, accompagnati dalle musiche del maestro Walter Sguazzin, che accompagneranno il pubblico in un viaggio al centro della risata - rigorosamente - Made in Friuli. Mataran è una rivista di satira, umorismo e fumetti nata nel 2015 in Friuli Venezia Giulia a cui collaborano le migliori penne e matite della regione: fucina di diversi progetti, oltre alla omonima rivista, Mataran ha prodotto libri, giornali fake, parodie, mazzi di carte, libri, performance e molto altro (tra cui piatti e brocche decorati a mano!). Nel settembre del 2021, Mataran ha vinto il 49° Premio Satira al Festival della Satira di Forte dei Marmi come “Miglior giornale”. Biglietti 7 €, acquistabili in prevendita online su Dice https://link.dice.fm/D7279f623527 oppure in cassa la sera dell’evento



che presenta 'Dieci', il nuovo show. Romano, classe 1974, dal 2001 porta in tour i suoi monologhi satirici registrando sold out in club e teatri di tutta Italia. nel 2009 ha fondato il collettivo Satiriasi Stand-Up. Per la TV ha partecipato al cast di "Stand Up Comedy" su Comedy Central IT, "Sbandati" su Rai2 e "Nemico Pubblico" su Rai3. Il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nell’album di Dani Faiv (Sony). Autore del Podcast "SESTO POTERE: INDAGINE SUI SOCIAL NETWORK". I suoi 2 show su YouTube hanno oltre 1 milione di views. Il suo ultimo Special "FORMICHE" è online su THECOMEDYCLUB.IT. Dal 2021 riprende il tour live con il suo decimo monologo satirico: "Dieci". Dieci è il decimo monologo satirico di Filippo Giardina. Dieci è lo spettacolo della definitiva liberazione di Giardina dal comune senso del pudore. Dieci è il viaggio di un comico che ha passato 20 anni della sua vita a parlare da solo su un palco e non sente più il bisogno di essere legittimato. Dieci dissacra quel posticcio dolore esistenziale che in un mondo reale sempre più accartocciato nel virtuale, è diventato il filo conduttore della vita di tutte le persone che abitano il mondo ricco. Dieci continua il percorso di critica ai social network in un una società che ottusamente si ostina a non comprenderne la gravità. Dieci abusa costantemente della libertà di espressione per sollevare dilemmi etici. Dieci è un viaggio nel senso dell’umorismo che costringerà gli spettatori a pagare il prezzo di vedere disintegrate le proprie certezze attraverso una risata. Dieci è uno spettacolo che parla degli ultimi senza pietismo né compassione ma con umana empatia. Dieci parla con disprezzo della dominante cultura della popolarità facendosi carico del rischio di essere profondamente impopolare. Dieci è un monologo satirico che racconta una società che ha completamente dimenticato che cosa sia la satira. Dieci è la fotografia disincantata di un mondo che non sa più da che parte andare e che per sopravvivere ha un disperato bisogno di ridere di se stesso. Per il linguaggio utilizzato e i contenuti trattati Dieci è uno spettacolo vietato ai minori di 16 anni. Biglietto: €15 + d.p.Prossimi Appuntamenti al Capitol 21 Gennaio Mataran Show 28 Gennaio Filippo Giardina 5 Febbraio Savana Funk 25 Febbraio Luca Ravenna 4 Marzo Garbo 15 Marzo Low Roar 17 Marzo Joan As Police Woman 2 Aprile Motta 8 Aprile Stefano Rapone 16 Aprile Tre Allegri Ragazzi Morti + Cor Veleno 6 Maggio Daniele Tinti 20 Maggio The Notwist L