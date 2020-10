Match di improvvisazione teatrale

Match d'improvvisazione, sabato 17 ottobre, alle 21, primo appuntamento del Festival con il ritorno di improvvisamente, al Teatro San Giovanni (Via San Cilino 99/1), a Trieste.

Si giocherà una sfida tra due agguerrite squadre locali: Trieste Mare Vs Trieste Carso (Trieste Mare: Diego Martone, Bledi Cika e Barbara Spreafichi; Trieste Carso: Emanuele Zecchini, Marco Ferluga e Rossella De Marco; arbitro: Daniele Ferrari).

Concepito in Canada 40 anni fa dai registi teatrali Robert Gravel e Yvon Leduc, in Italia coinvolge più di 30 città. Lo spettacolo è a metà strada tra un incontro sportivo e una sfida di abilità tra gli attori: le squadre vestite come dei giocatori di hockey si affrontano su un palco la cui unica scenografia è un patinoire all’interno del quale vengono create le situazioni ed utilizzati gli oggetti immaginati dalla creatività degli attori. L’arbitro, giudice e regista della serata, propone numerosi temi e stili di interpretazione, selezionati anche tra le proposte fatte dal pubblico stesso. Al termine di ogni improvvisazione, che ha una durata massima di 10 minuti, ciascun spettatore potrà esprimere il suo voto per la squadra che lo ha divertito di più. Al termine dei due tempi della gara, vince la squadra che avrà raccolto un punteggio maggiore.

La durata dello spettacolo è di 1h e 30 minuti. Le risate e l'allegra dureranno molto più a lungo”



PRENOTAZIONE GRATUITA: Il biglietto di ingresso è acquistabile alla cassa a partire dalle 19:00.

Quali sono le disposizioni da seguire per la prevenzione Covid 19?

Presentarsi alla cassa in anticipo per compilare la scheda e misurare la febbre. I posti sono distanziati, ma i congiunti possono sedersi vicini.