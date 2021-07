Matinée con Musicansieme a Pordenone

Terzo appuntamento con i matinée estivi di Musicainsieme 2021, la vetrina cameristica promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente CICP Maria Francesca Vassallo, in collaborazione con il Comune di Pordenone nell’ambito delle iniziative di Estate in Città.



Domenica 18 luglio alle 11 nell’ex Convento di San Francesco a Pordenone, protagonista un Trio in rappresentanza dell’Accademia musicale di Lubiana e del Mozarteum Salisburgo. Manca Rupnik al violino, Anže Rupnik al pianoforte e Tobias Moll al violoncello su musiche di Ludwig van Beethoven (Trio in Re maggiore Op.70 No.1 “degli spettri”) e Robert Schumann (Trio No.3 in sol minore Op.110).



Anže Rupnik, classe 1998, ha iniziato a studiare pianoforte con Kaja Stražar nella Scuola di Musica Vrhnika in Slovenia. Ha continuato lo studio alla Scuola Superiore Poljane e al Conservatorio di Lubiana nella classe di Sijavush Gadjiev. Attualmente sta frequentando il primo anno del suo corso di Laurea all’Accademia di Musica di Lubiana nella classe dell’insegnante Tatjana Ognjanovič. Vincitore di molti concorsi nazionali e internazionali (Ars Nova Trieste, Città di Gorizia, Isidor Bajcić Piano Memorial Novi Sad, Temsig - Concorso Nazionale dei Giovani Musicisti Sloveni 2013 e 2016), nell’aprile scorso ha ricevuto una targa d’argento ed il secondo premio alla 48° edizione del Temsig. Ormai da dieci anni suona insieme alla sorella Manca e al fratello Nejc nell’ensemble di musica da camera Piano Trio Rupnik con cui ha anche vinto molti concorsi nazionali e internazionali e si è anche esibito con loro su palcoscenici nazionali in numerosi festival. Come membro del Piano Trio Rupnik è stato il vincitore del Premio Škerjanc del Conservatorio di Musica e Balletto di Lubiana nel 2015: tale premio è il massimo riconoscimento che un musicista a livello di istruzione delle scuole superiori della Slovenia possa ricevere.



Manca Rupnik, nata nel 1996, ha iniziato lo studio del violino a 8 anni con il prof. Đorđe Berak alla Scuola Musicale di Vrhnika, proseguendo poi al Conservatorio di Musica e Balletto di Lubiana con il prof. Vasilij Meljnikov e al Mozarteum di Salisburgo nella classe del prof. Igor Ozim. Attualmente frequenta il secondo anno del Master Degree sotto la guida del prof. Rainer Schmidt. E’ membro del Trio Rupnik, con i fratelli Anže e Nejc (violoncello), con cui suona da 10 anni.E’ vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2012 ha ottenuto il Škerjanc Award al Conservatorio di Lubiana per gli eccezionali risultati e meriti scolastici. Suona un violino della liuteria cremonese Katharina Abbühl/Alessandro Crillovi del 1999 “Sub Spirito”.Tobias Alexander Moll ha iniziato a studiare violoncello a tre anni e mezzo con la prof. Lisa Pokorny alla Scuola di Musica di Augsburg. In seguito ha studiato con Alexander Scheierle (primo violoncelloo della Bavarian Chamber Philharmonic) e con Sven Faulian (Munich Philharmonic). Ha completato gli studi di Conservatorio a Detmond con Alexander Gebert con il massimo dei voti. Ha ricevuto numerosi premi sia come solista che in formazioni cameristiche e ha collaborato con varie orchestre professionali. Attualmente studio per il Master degree al Mozarteum di Saliburgo con Enrico Bronzi. Collabora con la Società dei Concerti di Salisburgo e con l'Orchestra del Mozarteum.Gran finale del cartellone di Musicainsieme 2021 sarà domenica 25 luglio, la Lezione – concerto della vincitrice del Premio Musicainsieme Pordenone 2019, il giovane soprano Selena Colombera, accompagnata al pianoforte da Rafael Gordillo.