Mattador, annullato l'incontro di sabato

A seguito delle nuove disposizioni nazionali in materia di sicurezza sanitaria, viene rinviato a data da definirsi l’appuntamento previsto per sabato 24 ottobre (ore 17.30 Circolo della Stampa). Come già annunciato in conferenza stampa, il primo appuntamento dei MATTADOR WORKSHOP aperto anche al pubblico prevedeva la consegna del Premio Ananian al vincitore Riccardo Basso di San Daniele del Friuli (Udine) per la sceneggiatura per corto Inutili macerie, la presentazione delle nuove pubblicazioni Mattador in collaborazione con EUT, e l’incontro con lo sceneggiatore Maurizio Careddu, autore della serie televisiva "Mare Fuori".



Inoltre, la prima sessione dei Mattador Workshop dedicata ai vincitori dell’undicesima edizione che avrebbe dovuto svolgersi a Trieste dal 22 al 25 ottobre viene trasformata in formula “residenza on line” per garantire la continuità del percorso formativo.



Il direttivo del Premio Mattador, vista l'attuale delicata situazione di emergenza, per la tutela di ognuno dei partecipanti al programma previsto a ottobre, ha ritenuto infatti di non poter svolgere la prima sessione dei Mattador Workshop nella sua classica versione residenziale a Trieste. Rinviata anche la visita al Museo Osiride Brovedani prevista per domenica 25 ottobre.



Si legge nella nota ai vincitori dell’11° Premio a firma del presidente dell’Associazione Mattador Pietro Caenazzo: Il normale svolgimento in residenza comporterebbe dei rischi, sia nel viaggio da intraprendere da e per i diversi luoghi geografici, sia durante la permanenza negli spazi preposti alla formazione. Le attuali regole restrittive a contenimento dell’emergenza non permettono, inoltre, il regolare svolgimento della lecture e degli incontri formativi esterni parte integrante del Workshop. Nonostante la difficile scelta, siamo lieti di poter comunque confermare lo svolgimento della prima sessione dei Mattador Workshop che, in accordo con i tutor, non vengono rinviati ma sono trasformati da residenziali a online.L’Associazione MATTADOR dal 2009 a oggi sostiene il talento dei giovani e li accompagna con professionalità e passione verso un possibile futuro nel campo del cinema e dell’audiovisivo. Alcuni numeri: 10 Tutor, 40/50 Lettori per ogni edizione, 7 Curatori delle Sezioni del Premio, 10/20 Componenti di troupe per ogni produzione, 55 Relatori nelle 11 presentazioni del Premio, 11 Pregiate firme dell’arte contemporanea per il Premio d’Artista. E ancora oltre 1.700 partecipanti, 39 borse di formazione Mattador, 9 borse di formazione Corto86, 7 borse di formazione Dolly, 8 corti e 3 lungometraggi realizzati, 4 video e 4 film brevi prodotti, 10 volumi pubblicati, 55 Componenti di Giuria in 11 edizioni (tra cui: Wilma Labate, Gianluca Arcopinto, Valentina Pedicini, Lorenzo Mattotti, Pupi Avati, Ivan Cotroneo, Alessandro Rossetto, Stefano Mordini, Luca Lucini, Giampaolo Smiraglia, Paola Randi, Alessandro Angelini, Marcello Fois).I libri e i film realizzati, i contratti sottoscritti, le carriere intraprese testimoniano la concretezza della proposta di Mattador. Tutte le pubblicazioni sono disponibili contattando Mattador e consultabili gratuitamente in versione digitale sul sito di EUT. I video realizzati in queste edizioni sono visibili sul canale Vimeo di Mattador .

Il bando di concorso del 12° Premio Mattador è disponibile sul sito www.premiomattador.it