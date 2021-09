Matteo Oleotto sceglie Palmanova come set

Palmanova è, assieme a Gorizia, il set principale scelto da Matteo Oleotto per il suo prossimo film Rai. Ieri la seconda giornata di riprese tra Piazza Grande e Borghi. Martedì scorso altre scene tra il Palazzo Comunale e la Biblioteca Civica. Verso metà settembre la troupe si sposterà sui Bastioni, tornando poi a riprendere anche negli Uffici comunali.

Un mese di lavorazione, su tutto il territorio regionale, per la realizzazione di una commedia romantica ambientata ai giorni nostri. Il registra della serie tv “Volevo fare la Rockstar” e “Mai scherzare con le stelle!”, dopo numerosi sopraluoghi, ha scelto la città stellata per ambientare molte scene della sua ultima produzione. Interni ed esterne che faranno da scenografia per le vicende narrate nella commedia. Altre scene saranno girate, oltre che a Gorizia, a Udine, Doberdò del Lago e Gradisca.

“Queste produzioni - ha spiegato Gianluca Novel, vicepresidente di Fvg Film Commission - danno grande visibilità al territorio, portandolo a un ampio pubblico nazionale. Dall’Amministrazione comunale di Palmanova abbiamo ricevuto ampia disponibilità. Con la città stellata il rapporto di collaborazione è iniziato già da tempo, con la realizzazione del film “Ether” di Krzysztof Zanussi e di "Coureur" di Kenneth Mercken. La Delibera di coorganizzazione approvata permetterà infatti, anche nei prossimi anni, di accelerare le procedure di autorizzazione, fattore determinante per le produzioni cinematografiche e per la tv".

"I sopraluoghi fatti in questi giorni hanno portato alla concretizzazione di questo film ma permetteranno, in futuro, l’ambientazione di altre produzioni. Luoghi unici, insoliti che possono essere perfette scenografie per tante tipologie di produzione filmica. Le mura, le gallerie, gli immobili militari, la piazza, i Borghi, sono tutte location inserite nel database di Film Commission e vengono presentate alle varie produzioni che la nostra organizzazione segue e accompagna alla scoperta del Fvg”.

Palmanova è già stata set di diverse produzioni di film, oltre a documentari dedicati alle sue mura. Recentamente proprio la tv nazionale giapponese Tbs ha voluto ambientare in Fortezza un documentario dedicato ai beni iscritti al Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Altri film in costume, dedicati ad eventi storici, hanno trovato ambientazione in città.