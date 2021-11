Mattinate Musicali Internazionali, omaggio a Giampaolo Coral

È dedicato al compositore triestino Giampaolo Coral nel decimo anniversario dalla scomparsa il quarto concerto della XXI edizione delle Mattinate Musicali Internazionali firmate dal M° Massimo Belli, Direttore stabile della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni, che realizza la rassegna con la collaborazione del Comune di Trieste e con il contributo del Ministero della Cultura, la Regione Friuli Venezia Giulia, e la Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali. Domenica 28 novembre alle 11.00 in Sala Luttazzi questo appassionato omaggio regalerà al pubblico l’esecuzione del brano Isole II, una delle ultime composizioni scritte dal Maestro Coral e dedicata proprio a Massimo Belli e all’Orchestra. Il compositore triestino classe 1944 ha iniziato a comporre giovanissimo esordendo in Germania con la sua prima opera orchestrale - il Requiem per Jan Palach e altri – già nel 1969. Vede poi eseguito nel 1973 a Vienna il Magnificat per soprano e orchestra mentre nel 1975 gli viene conferito il prestigioso Prix de Composition Musicale Prince Pierre de Monaco, cui seguono fra gli altri nel 1979 il Premio Gianfrancesco Malipiero, nel 1983 il Premio Musicale Città di Trieste, nel 2001 a Oslo il Premio Edvard Grieg. Dal 1990 al 1997 è direttore artistico del concorso internazionale di composizione Premio Musicale Città di Trieste e dal 1996 al 2003 direttore artistico della sezione musica di Trieste Contemporanea. Nel 1987 fonda il festival internazionale di musica contemporanea Trieste Prima e l'associazione per la musica contemporanea Chromas. Per il teatro lirico ha scritto le opere in un atto Il canto del cigno, Demoni e fantasmi notturni della città di Perla (entrambi rappresentati al Mittelfest), Mr. Hyde? E il balletto Favola.



Nel programma musicale di domenica anche il Concerto KV 218 di Mozart con l’esibizione del violinista coreano Jiman Wee, vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra i quali il “Grand Prize of International Joseph Haydn Competition” and “Special Prize of Seoul Philarmonich Orchestra Competition”.Tutto il programma delle Mattinate Musicali Internazionali è consultabile sul sito dell’Orchestra (orchestrabusoni.it). Prevendita dei biglietti presso Ticketpoint di Corso Italia 6 a Trieste, online su biglietteria.ticketpoint.it e il giorno dello spettacolo presso la Sala Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste. Per accedere in sala è necessario il greenpass.