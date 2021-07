Maurizio Solieri in concerto ad Azzano Decimo

L’Anteprima di Fiera della Musica apre con il concerto di Maurizio Solieri, lunedì 5 luglio in piazza Liberà ad Azzano Decimo con il concerto “Questa sera Rock’n’Roll”.



Storico chitarrista di Vasco Rossi, Solieri a sei anni inizia ad interessarsi alla musica, complice uno dei suoi fratelli che, avendo vinto una borsa di studio in California, gli porta alcuni dischi di Elvis. All'età di dieci anni riceve come regalo dalla sorella, tornata da un viaggio in Francia, un disco dei Beatles. La madre riconosce e asseconderà questa sua passione e gli regalerà una chitarra con la quale andrà a lezione dal maestro della banda del suo paese. Il seguito è la storia di importanti incontri: la musica di Rolling Stone e dei Led Zeppelin, l’amicizia con Massimo Riva, altro grande chitarrista e Gaetano Curreri, poi fondatore degli Stadio. Con Vasco Rossi Solieri parteciperà come musicista a quasi tutti gli album e ai tour del cantante, componendo tra i pezzi più famosi come “Canzone”, “C'è chi dice no”, “Rock 'n' roll show2 e molte altre.

Apprezzato in tutta Italia, e non solo, per il suo modo unico di suonare, si esibirà sulla piazza azzanese accompagnato da Marco Vattovani alla batteria Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Max Pasut al basso. Canta Clara Danelon.

Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (massimo 200 persone) e nel rispetto delle attuali regole anti Covid19. Info www.fieradellamusica.it



La Fiera della Musica è organizzata dal Comune di Azzano Decimo con il patrocinio del MIBACT, con il patrocinio e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il sostegno della Fondazione Friuli, che contribuisce a valorizzare la produzione artistica locale nei settori del teatro, della danza e della musica.