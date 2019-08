Max Gazzè al Rifugio Gilberti

Dopo il sensazionale “Mystery Concert” di domenica scorsa con Manu Chao, la musica e la natura si rincontrano in alta quota, nel comprensorio del Monte Canin a Sella Nevea, per l’ultimo straordinario concerto della 24esima edizione del No Borders Music Festival, riconfermatasi tra le principali rassegne artistiche del panorama nazionale e internazionale per la qualità dei concerti, la sensibilità e sostenibilità dal punto di vista ambientale e la bellezza dei luoghi, raggiungibili a piedi e in bicicletta.



Tra gli artisti più poliedrici e amati del panorama musicale italiano, sarà Max Gazzè il protagonista del “Concerto in alta quota”, in programma mercoledì 14 agosto, che attraverso la musica promuove alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del comprensorio del Tarvisiano, al confine tra Italia, Slovenia e Austria.



Accompagnato da una formazione pensata appositamente per l’evento – composta da Giorgio Baldi alla chitarra, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo ai fiati – Max Gazzè proporrà una scaletta speciale che riabbraccia idealmente tutta la sua strepitosa carriera, dagli esordi ai giorni nostri, guidando dunque il pubblico in un viaggio dove convergono le sue passioni mistiche, musicali ed esoteriche.



Il concerto, a ingresso gratuito, prenderà il via alle ore 13:00 con l’opening act della cantautrice Caterina Cropelli e alle ore 14:00 sarà la volta di Max Gazzè che chiuderà dunque questa indimenticabile edizione del No Borders Music Festival. Tutte le informazioni per raggiungere il concerto sono consultabili sul sito www.nobordersmusicfestival.com e sui social media del festival.



Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Grolsch, Gore-Tex, Comune di Tarvisio e ProntoAuto. Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com