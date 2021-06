Max Pezzali in concerto per Nottinarena a Lignano

Nuovo annuncio per la rassegna Nottinarena 2021 a Lignano Sabbiadoro: dopo i grandi nomi comunicati nelle scorse settimane e il debutto di ieri (giovedì 3 giugno) con Emma Marrone, al cartellone si aggiunge il nome di un vero e proprio re del pop italiano, Max Pezzali in concerto venerdì 2 luglio all'Arena Alpe Adria, il palcoscenico scelto per il debutto di “Max90 Live”, lo show inedito che porterà il cantautore a esibirsi in tutta Italia. I biglietti per il concerto saranno in vendita a partire dalle ore 15:00 di lunedì 7 giugno online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.



Sul palco i successi dell'autore che ha segnato, con i suoi brani, la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Max Pezzali ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album degli 883.



I concerti estivi di Max Pezzali avranno come protagonisti assoluti gli anni '90, con l'impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un'epoca raccontata dallo stesso autore nel libro "". L'atteso e inedito tour partirà dunque il 2 luglio dall'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro – concerto organizzato da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – e approderà in alcune tra le principali piazze e rassegne italiane: il 4 luglio a Pistoia, 8 e 9 luglio al Ferrara Summer Festival, l'11 e 12 luglio in Piazza Grande a Palmanova (concerti organizzati da Zenit srl), il 16 e 17 luglio a Stupinigi Sonic Park e così avanti sino ad agosto.