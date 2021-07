Maxino e Flavio Furian al Castello di San Giusto

Spettacolo live con i personaggi più importanti dell’universo Macete creati da Maxino e Flavio Furian che vantano più di 15 milioni di visualizzazioni in rete, e record di ascolti tv in Regione. A dar forza al duo nello spettacolo dal vivo, la presenza dell’attore e cantante Raffaele Prestinenzi che assieme agli altri due ha dato il via al trio conosciuto come “Brutti Personi”.

Ogni spettacolo ha un filo conduttore diverso e mette in scena una carrellata dei personaggi più amati passando da Uolter a Trump, dalla Signora Nella a Tepano, dal Sindaco Dipiazza a Giuseppe Conte, dall’insegnante improbabile di Yoga al Virologo Crisantemi per due ore piene di risate.

In questa speciale occasione la squadra di Macete, allargata con le cantanti Elisa Bombacigno e Ornella Serafini, porta in scena al Castello di San Giusto uno spettacolo inedito. Un’intricata avventura che vedrà Maxino sconfinare dall’esperienza terrena e la cui curiosità lo porterà per la seconda volta a sperimentare (la prima fu con “Becchino Express”), la condizione del trapasso.

Morirà in modo perlomeno alternativo per poi ritrovare la via della vita grazie a rituali esoterici che richiederanno una ricerca di ingredienti magici che saranno però detenuti dai vari personaggi di Macete con cui Flavio e Raffaele dovranno interagire. Nel lungo cammino i tre amici troveranno l’aiuto di una improbabile insegnante di danza franco-triestina (Madame Derethan), e di un’impiegata in una nota Agenzia di Pompe Funebri con Poteri Paranormali (L’Oracolona). Alcuni rituali coinvolgeranno direttamente il pubblico presente.