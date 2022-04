Melanie Izzo, da Gorizia ai teatri nazionali in Romania

Friuli Venezia Giulia terra di talenti, prima profeti in casa e poi in tutto il mondo. "Seguendo questo pensiero siamo molto attenti nel conoscere gli artisti goriziani che sono in giro per il mondo" afferma Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia, che nei giorni scorsi è venuto a conoscenza della storia di Melanie Izzo "che nel campo artistico porta il buon nome di Gorizia fino in Romania".



"Visto poi che Timișoara sarà Capitale della Cultura Europea nel 2023 - ha affermato Oreti -, e stiamo lavorando per unire le capitali tra loro, è stato un incontro utile e proficuo per conoscere ciò che sta accendendo in Romania dal punto di vista artistico".



Melanie Izzo è una figlia della città di Gorizia, che ha abbracciato l'arte del balletto classico e del balletto contemporaneo. I suoi primi passi di danza iniziarono all'età di quattro anni, sognando di ballare sui grandi palchi del mondo come una ballerina classica professionista. Dopo sei anni di duro lavoro, Melanie Izzo è stata accettata all'Accademia di Danza alla Scala di Milano. Dopo tre anni a Milano, è tornata alla Scuola di Danza “Axis” Udine, dove ha perfezionato ulteriormente tecnica ed esibizione sotto la guida della maestra di danza Nicoleta Iosifescu.



Dopo aver completato gli studi, è stata accettata senza concorso come solista all'Opera Nazionale di Craiova, in Romania. Dopo aver ballato nel balletto solista dei balletti Don Chisciotte, Die Puppenfee, Carmina Burana, ha deciso che la sua carriera potrebbe essere diretta nella città principale della Romania occidentale, rispettivamente Timisoara, dove all'Opera Nazionale ha scoperto una compagnia professionale in cui è diventata rapidamente famosa per aver ballato ruoli da solista in balletti come Baiadera, Creations of Prometheus, Giselle e Scheherazade. Allo stesso tempo, il suo desiderio di esprimersi artisticamente nel repertorio del balletto contemporaneo si è concretizzato nella Mobilis Dance Company. Questa divisione dell'Associazione Culturale “Terpsichore” ha avuto la gioia di avere Melanie Izzo come membro stabile ballando in spettacoli come Homo Urbanis e Pande (Me)on(You) nelle coreografie firmate da Sergiu Anghel. Ha sviluppato un'invidiabile mobilità intellettuale e fisica coprendo i più svariati stili di danza. Ecco perché è stata invitata come insegnante collaboratrice del National Ballet College di Timișoara, preparando gli studenti che presto diventeranno suoi colleghi sul palco dell'Opera Nazionale di Timișoara. Il suo nome è conosciuto nei circoli artistici in Romania con un brillante futuro sulla scena mondiale, essendo uno dei pilastri fondamentali di Timisoara.