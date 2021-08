Melodie sudamericane nella notte magica di San Lorenzo

L’Accademia Musicale Naonis, una delle orchestre più rappresentative in FVG, presenta all’interno della rassegna estiva promossa dal Comune di Pordenone “Estate in città” un nuovo evento di alto livello dal titolo “Melodie sudamericane nella notte stellata di San Lorenzo” in programma in Piazza XX Settembre martedì 10 agosto alle ore 21:00.



Si tratta di un omaggio in musica al Centro Sud America, appositamente pensato per essere realizzato nel periodo estivo ed in particolare nella notte di San Lorenzo in Piazza XX Settembre e soprattutto per raggiungere moltissime fasce di pubblico. Il programma spazia sapientemente da brevi arie operistiche a musiche folcloristiche, senza trascurare alcune tra le più conosciute melodie pop rivisitate e arrangiate per orchestra. La selezione delle musiche prescelte brasiliane, argentine, peruviane, boliviane, messicane fa riferimento ad una scelta tra i principali compositori noti in tutto il mondo. Gli arrangiamenti per orchestra sono curati dal maestro Alberto Pollesel a cui è affidata la direzione dell’Orchestra di oltre 20 musicisti, del baritono Marco Baradello e del soprano Selena Colombera.



Anche con questa serata l’Accademia Musicale Naonis propone un progetto culturale che mantiene vivi gli obiettivi che da sempre contraddistinguono la sua “mission” e rendono riconoscibili le sue proposte nel panorama artistico del Friuli-Venezia Giulia e non solo. Nel suo percorso vi sono varie iniziative, che aprono nuove frontiere alla creatività artistica e favoriscono una contaminazione interdisciplinare e per questa occasione l’estate sarà arricchita da una serata speciale dedicata alla musica del Centro Sud America.L’evento è a ingresso gratuito, con l’obbligo di green pass o tampone ed è possibile ancora prenotarsi tramite il sito www.eventbrite.it oppure presso Musicatelli in Piazza XX Settembre.REPERTORIOH. Villa-Lobos "Tu passaste por este jardim"H. Villa-Lobos "Samba classico"A. De Silva "Los tres Husares" (baritono Marco Baradello)H. Villa-Lobos "Bachianas Brasileiras" n.5 "Ari (soprano Selena Colombera)G. Revollo "Aukiaukeando"A. Piazzolla "Oblivion"C. Gomes "Beato lui" (baritono Marco Baradello)W. Gomez "Ave Maria" (soprano Selena Colombera)A. Piazzolla "Libertango"M. Ponce "Estrellita"A. Aguilar "La Llorona"C. Velasquez "Besame mucho"A. Brandt "Besos en mis suenos" (baritono Marco Baradello)C. Portello "De La Luz Contigo en la distancia"A.Ramirez "Alfonsina y el mar" (soprano Selena Colombera)S. Mendes "Mas que nada"Z. Abreu "Tico Tico"A. Piazzolla "Adios Nonino"