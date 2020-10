Martedì 6 ottobre alle ore 18.00 al cinema Ariston di Trieste si terrà l’evento di presentazione del mese di raccolta dei film amatoriali e di famiglia promosso dalla Mediateca “La Cappella Underground” nell’ambito del progetto “Memorie animate di una regione”, realizzato dal Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia-Giulia. Il mese di raccolta per Trieste si è aperto il 17 settembre e si chiuderà il 17 ottobre, data della giornata mondiale che celebra ogni anno i film amatoriali e di famiglia, denominata “Home Movie Day”. “Memorie animate di una regione” è un progetto di raccolta, digitalizzazione, catalogazione e riuso dei film amatoriali in Friuli Venezia Giulia, coordinato dalle quattro mediateche del Friuli Venezia Giulia - Mediateca Cinemazero di Pordenone, Mediateca “Mario Quargnolo” del Visionario a Udine, Mediateca “La Cappella Underground” a Trieste, Mediateca “Ugo Casiraghi” di Gorizia - con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con AVI – Associazione Videoteche Mediateche Italiane, Laboratorio La Camera Ottica, Cineteca del Friuli, Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia. Interverranno durante l’incontro Silvio Celli, Dottore di ricerca in teoria, tecnica e restauro del cinema, della musica e dell’audiovisivo dell’Università di Udine, e Paolo Venier, tecnico specializzato e stimato collezionista di film di famiglia e appassionato di storia e costumi locali. Durante l’incontro verranno proiettati esempi di film amatoriali e familiari digitalizzati, provenienti dalla collezione privata di Paolo Venier: film amatoriali girati a Trieste e dintorni tra gli anni ’20 e gli anni ‘70, in formato Pathé Baby 9.5mm, 8mm e Super 8, che documentano feste in famiglia, eventi quotidiani, perfino storie girate con gli amici messe in scene dagli stessi cineamatori. L’evento è a ingresso libero su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org Per informazioni sul progetto di raccolta “Memorie animate di una regione” il sito web di riferimento è www.memorieanimatefvg.it