Men in prima visione al Giardino Loris Fortuna

Una donna sola in una grande casa isolata, una passeggiata nella foresta e uno sconosciuto che la scruta nascosto nel sottobosco. Domenica 28 agosto alle ore 21.15 sul grande schermo del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio Men, nuovo inquietante horror del visionario regista e sceneggiatore Alex Garland (Ex Machina e Annihilation). In Men Garland mette in gioco tutti gli elementi primari del folk horror: isolamento, natura, religione, fertilità, inquietudine, l’essere in qualche modo straniero. Il film, vietato ai minori di 14 anni, è in programma anche al Visionario.

A seguito di una tragedia personale, Harper (Jessie Buckley) si ritira da sola nella rigogliosa campagna inglese, sperando di trovare un luogo dove curare il dolore che la accompagna. Ma dai boschi circostanti sembra materializzarsi qualcosa o qualcuno che inizia a perseguitarla. Quello che inizialmente è un’inquietudine sottesa si trasforma ben presto in un vero e proprio incubo, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure.

La proiezione al Giardino Loris Fortuna in Piazza I Maggio si svolge alle ore 21.15. La biglietteria apre alle ore 20.45. In caso di maltempo la proiezione si terrà alle ore 21.30 presso il Visionario. Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie.