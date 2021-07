Mercoledì a Verdid'Estate la Musica classica per scriteriati della Microband

La musica classica per scriteriati sarà protagonista di Verdid’Estate mercoledì 4 agosto, alle 20.30 al Teatro Verdi di Gorizia: con Microband, il cui sottotitolo è appunto “Classica for Dummies - Musica classica per scriteriati”, Luca Domenicali e Danilo Maggio trascinano il pubblico con irresistibili gag, magiche invenzioni e la loro tipica vena di comica follia. Uno spettacolo che è una piacevolissima sorpresa anche per quelli che pensano che la “Classica” sia una musica noiosa e per bacchettoni. I due funamboli del pentagramma giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e virtuoso: eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Handel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, Verdi e tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente belle di tutti i tempi vengono riproposti per scandalizzare, ma anche per incantare l’esigente pubblico della “Classica”.



Tutti gli 11 spettacoli di Verdid’Estate si svolgono al Verdi con inizio alle 20.30: il biglietto di ingresso costa 3 euro per gli appuntamenti dedicati al pubblico di famiglie e bambini e 8 euro per le altre serate. Come già avvenuto la scorsa estate è possibile prenotare i posti anticipatamente tramite il sito del Teatro (http://www1.comune.gorizia.it/teatro/). I tagliandi dovranno poi essere ritirati nei due giorni lavorativi precedenti la sera della rappresentazione, dalle 16 alle 19, in biglietteria (via Garibaldi, 0481-383601). La vendita diretta dei biglietti non prenotati avverrà il giorno stesso dello spettacolo, dalle 16 alle 20 in biglietteria. Per Classica for Dummies i biglietti prenotati potranno essere ritirati lunedì 2 e martedì 3 agosto.