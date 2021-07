Messaggi in bottiglia a teatro

E’ possibile fare dell’acqua la migliore amica? Per un bambino che vive in un faro, tutto si può fare… con musica dal vivo, narrazioni e disegno, la performance regala un’ora di vero divertimento.



La compagnia Damatrà è da sempre sinonimo di divertimento ‘intelligente’: mercoledì 21 luglio sarà la volta del testo di Janna Carioli ‘Giordano del faro’ che, attraverso un’appassionata messa in scena, saprà parlare e divertire tutti i bambini presenti.



Damatrà Onlus è una società cooperativa senza fini di lucro che è nata nel 1987 per approfondire la ricerca educativa e culturale, attraverso la narrazione, l’arte e l’espressione creativa.



I comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone formano la sinergia di Noi Cultura e Turismo che ormai da diversi anni è impegnata nella promozione del territorio attraverso eventi e attività condivise.



L’appuntamento è a Premariacco – Firmano alle 18.00, presso il Giardino della Chiesa di S. Giovanni Battista, oppure al TeatOrsaria in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi all’Ufficio IAT di Manzano scrivendo una mail a info@prolocomanzano.ud.it.