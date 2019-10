Metallica and San Francisco Symphony al cinema

Arriva nei cinema di tutto il mondo un evento unico riservato alle sale cinematografiche: il film concerto “METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2”. I Metallica e la San Francisco Symphony si riuniranno infatti al nuovo Chase Center di San Francisco per celebrare il 20 ° anniversario del loro spettacolo S&M (Symphony & Metallica).



I concerti originali di S&M furono eseguiti dai Metallica e dalla San Francisco Symphony e condotti dal compianto Michael Kamen nella primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre. Il concerto S&M² del 2019, in programma a settembre, conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin.



L’evento sarà proposto nelle sale italiane solo il 18 ottobre (elenco sale su www.nexodigital.it) per offrire ai fan la possibilità di ritrovarsi insieme per festeggiare la band.



Formatisi nel 1981, i Metallica sono diventati una delle rock band più famose della storia della musica, vendendo quasi 120 milioni di album in tutto il mondo e suonando per milioni di fan in tutti e sette i continenti.



A dirigere parte dello spettacolo di San Francisco ci sarà il leggendario Michael Tilson Thomas, che completerà così con un'apparizione speciale la prima settimana della sua ultima stagione come direttore musicale sinfonico di San Francisco. La prima collaborazione dei Metallica con la San Francisco Symphony è stata documentata dall'album live vincitore del Grammy S&M.







In Friuli Venezia Giulia aderiscono i seguenti cinema