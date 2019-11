Metallo pesante, export in crescita

La nostra è una regione unica, lo sappiamo da tempo: anche in ambito musicale. I suoni più ‘estremi’, quelli del metallo pesante, o hard & heavy per gli appassionati, hanno creato qui un terreno fertile per la crescita di innumerevoli band con un seguito importante. Siamo la regione dove – notizia di mesi fa – gli agricoltori utilizzano il metal per scacciare i cinghiali dai campi (!), ma pure quella dove è nata una delle metal-band più famose al mondo, i triestini Rhapsody, oggi divisi in almeno 3-4 parti.

Il metal ‘da esportazione’ ci ha fatti diventare anche la regione dove gli Elvenking (“il re degli elfi”), partiti da Sacile e dintorni, sono diventati l’unica band italiana – almeno da qualche decennio – che dopo aver girato l’Europa e toccato l’estremo oriente, è volata in Sudamerica per un vero e proprio ‘tour… de force’. Una settimana di concerti, fino a domenica 27, tra Mexico City, Bogotà, Lima, Buenos Aires…, prima di tornare nel vecchio continente per una data al ‘Vikings Festival’ di Sheffield, e prepararsi a un inizio di 2020 tra Germania, Olanda, Francia, Svizzera.

“Il merito – ci ha spiegato prima di partire Raffello Indri, uno dei due chitarristi degli Elvenking – è della nostra fanbase, sparsa in tutto il mondo, anche nelle grandi città. Anche se la percentuale di appassionati può essere piccola, ci ha permesso e ci permette di andare in tanti locali, piccoli o grandi che siano. Di album in album, poi, abbiamo sempre fatto passi avanti, anche col supporto della casa discografica”.

Dal punto di vista ‘tecnico’, gli Elvenking fanno parte di quel genere nel genere che è il power metal – amatissimo nell’Europa centrale - , con derive ‘melodic’ e una tendenza verso il cosiddetto folk metal. Nella band c’è un violinista in pianta stabile, ma i brani spesso sono arricchiti anche da chitarre acustiche o ospiti con flauti, cornamuse, arpe celtiche…

Partiti nella seconda metà degli Anni ’90 (il periodo dei vari Last Warning, Garden Wall…), prima delle nuova ondata dei vari Tystnaden, Sinheresy…, hanno inciso qualcosa come dieci album da studio, più un live, oltre ad aver prodotto video con un numero importante di views (anche oltre il milione!). L’ultimo lavoro Reader of The Runes – Divination, uscito per l’etichetta tedesca AFM, che ha in catalogo alcuni nomi di primo piano dell’h&h mondiale, rappresenta il primo capitolo di una trilogia in cui verranno raccontate, in chiave fantastica, le vicende della misteriosa figura del ‘lettore delle rune’.

Un vero e proprio concept album uscito anche in edizione speciale: un superbox che oltre al cd offre foto, booklet, una mappa per un gioco di ruolo a tema, tarocchi personalizzati e un sacchetto che contiene le rune con le iniziali di ciascuno dei sei musicisti: Damnagoras, Aydan, Rafahel, Jakob, Lethien, Lancs. “E’ il nostro primo concept – prosegue Rafahel - ed espone tutti i personaggi della storia che porteremo avanti nei prossimi due lavori. E’ molto legato all’ambientazione fantasy e tutto ruota attorno a un personaggio fantastico che porta con sé magia e tanti segreti”.

Compreso, forse, quello che ruota attorno alla presenza di uno zoccolo duro di appassionati che non accenna a diminuire, in regione. “Quando c’è un focolaio forte che diventa di ispirazione per altri musicisti, poi si autoalimenta. Il merito è delle prime band: poi è stata una ricerca continua a fare meglio per ispirare altri. Dove c’è il fuoco, è facile che la passione si diffonda ed emerga tutta la qualità”.