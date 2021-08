Metamorfosi dantesche e diaboliche tentazioni a Villa Codelli

Domenica 22 agosto il violinista Glauco Bertagnin – primo violino solista de I Solisti Veneti - e l’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi, saranno impegnati in un concerto dal titolo “Metamorfosi dantesche e diaboliche tentazioni”. Con questa Serata, la rassegna vuole ricordare i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri e il centenario della nascita di Astor Piazzolla.



Il programma, che prevede un itinerario immaginario tra composizioni dedicate a Dante, suggestioni diaboliche e musica spirituale, per giungere alla seduzione del Tango, inizierà con la prima esecuzione assoluta di “Metamorfosi dantesche”, che avverrà alla presenza dell’autore, Paolo Pessina. Saranno quindi eseguite tre composizioni di Giuseppe Tartini (1692-1770): la “Sonata in Sol minore B g5 Il Trillo del Diavolo” nella versione per violino e orchestra di Hugo Kauder, l’”Andante cantabile per archi” e il “Concerto in La maggiore per violino e orchestra D 96”. Seguiranno “Nearer, My God, to Thee (Credo in Te)” di Lowell Mason (1792-1872), nella versione per orchestra d’archi di Daniela Bon, e tre composizioni di Astor Piazzolla (1921-1992): “Melodia en La minor (Canto de Octubre)”, “Oblivion” nell’arrangiamento per violino e orchestra di Igor Zobin e “Libertango” (arrangiamento di James Kazik).



Romolo Gessi ha studiato direzione d’orchestra con i maestri Kukuskin, Musin, Renzetti e Kalmar, perfezionandosi a San Pietroburgo, Milano, Pescara e Vienna. È principale direttore ospite dell’Orchestra Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Cantelli e dell’Orchestra Pro Musica Salzburg nonché direttore musicale dell’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia. Vincitore in 14 concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Austro – Ungarico di Vienna e Pécs, ha diretto opere liriche e concerti sinfonici in Europa e in America, con orchestre e solisti di grande livello internazionale. Per Italia Uno ha diretto l’Orchestra Cantelli negli spettacoli “Ice Christmas Gala 2009” e “Capodanno on Ice” trasmessi in oltre 20 nazioni. Docente al Conservatorio Tartini di Trieste e titolare del corso di Direzione d’orchestra all’ European Conducting Academy, al Laboratorio lirico OperAverona e ai Berliner Meisterkurse, è professore ospite all’Università della Musica e delle Arti di Vienna, all’Accademia Musicale di Norvegia, al Conservatoire Royal de Mons, all’Università della Musica e delle Arti di Tirana e all’International Young Artists Project.Padovano, Glauco Bertagnin si è diplomato con lode al Conservatorio Pollini sotto la guida di Pietro Juvarra. Si è quindi perfezionato al Conservatorio di Ginevra con Corrado Romano, ottenendo il Premier Prix de Virtuosité, cui sono seguiti molti altri importanti riconoscimenti. Dal 1981 è primo violino solista de I Solisti Veneti, con i quali ha preso parte a concerti per i più importanti festival e nelle più prestigiose sale da concerto del mondo. Ha inciso dischi in veste di solista e registrato per emittenti radiotelevisive di tutto il mondo. Attualmente docente al Conservatorio di Padova, ha tenuto i corsi di perfezionamento in violino alla Fondazione Romanini di Brescia. Lo studio e l’approfondimento della prassi barocca lo hanno portato a collaborare, in veste di solista, con numerose formazioni (Venice Baroque Orchestra, Virtuosi della Rotonda, Orchestra da camera di Mantova, Musici di Vivaldi, Virtuosi Italiani) e con illustri solisti (Salvatore Accardo, Uto Ughi, Mstislav Rostropovič, Maxence Larrieu, Maurice Bourgue, Giuliano Carmagnola). Suona un violino Grancino del 1702.L’Orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia è sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e collabora con varie istituzioni quale il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con cui ha realizzato i concerti di fine anno e numerose importanti produzioni teatrali (fra queste “Fin de Siécle” con Piera Degli Esposti, recentemente scomparsa). Ha collaborato con prestigiosi solisti e direttori ospiti, allestendo manifestazioni musicali di rilievo per le celebrazioni di molti musicisti, da Monteverdi a Ellington.Il concerto, a ingresso gratuito con offerta libera, inizierà alle ore 21.È possibile prenotare i posti tramite www.facebook.com/Villa.Codelli o www.eventbrite.it. L’accesso alla sala avverrà in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid 19.La XXXI edizione delle Serate Musicali a Villa Codelli – dedicata alla memoria del m° Alfredo Marcosig – è stata realizzata dall’Azienda Codelli e dal Comune di Mossa con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di: Associazione Musicale Aurora Ensemble, Mitteleuropa Institute, Conservatorio Tartini di Trieste, Comune di Tarvisio, Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, Associazione Culturale Tavola Sferica, Associazione Culturale ArsNova FVG, Verein Freunde des Ensembles Pro Musica Salzburg, Associazione Culturale La Casa de Kamna, Orchestra Cantelli, Cooperativa Sociale Ritmea, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Pecar Piano Center.Il prossimo concerto, dal titolo “Il pianoforte appassionato” è previsto per sabato 28 agosto e vedrà il pianista Andrea Virtuoso impegnato nell’esecuzione di brani di Beethoven e Schumann.