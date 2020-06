Meteo avverso: i concerti più ‘bagnati’ in Friuli

Li avrò visti almeno dieci volte, ma se c’è un concerto dei Jethro Tull che non dimentico è quello ospitato in una location ‘britannica’ sotto tutti gli aspetti: il vecchio stadio ‘Giacomello’ di Spilimbergo. Quasi 3mila spettatori per una band al terzo live in regione in 4 anni, nel pantano, alla fine di una delle giornate di pioggia battente che in Friuli conosciamo bene, spiega quanta ‘fame’ ci fosse allora. Ian Anderson & C. non si risparmiano e presentano una scaletta per non far ‘arrugginire’ i vecchi fan sotto l’acqua, ma che non rinuncia a presentare anche le novità. E la pioggia? Incessante, con tutte le gradazioni dal ‘drizzle’ inglese al rovescio monsonico, ma loro niente, avanti, sotto il palco coperto.

Che in Friuli piova spesso d’estate, è noto. Che il meteo faccia di tutto per rovinare (Santana) o cancellare (Paul Weller) un concerto, è consuetudine. I Pink Floyd allo stadio ‘Friuli’ suonarono dopo un violento temporale di fine estate. I tedeschi Rammstein a Villa Manin iniziarono con enorme ritardo in attesa che l’umidità fosse accettabile (e che i loro connazionali finissero di ubriacarsi). I rapper Cypress Hill al Rototom Sunplash furono accolti a mezzanotte (ora d’inizio!) da un fortunale che fece saltare lo show: la pioggia, del resto, ha accompagnato il festival reggae da Gaio a Latisana (e poi ci chiediamo perché sono andati in Spagna!). E per un live dei Radiohead o Bon Jovi realizzato sotto quattro gocce moleste, c’è Bob Dylan a Udine annullato causa impraticabilità di piazza 1° maggio. Altri due: Paolo Fresu al Mittelfest sotto i fulmini sfidò Giove pluvio attaccando la ‘Canzone dell’uccello del malaugurio’ (!) da Porgy & Bess un microsecondo prima del diluvio (concerto recuperato), mentre a Folkest, pochi anni fa, Eugenio Finardi interruppe un dialogo col pubblico e lo show. Non sapremo mai cosa voleva raccontare…