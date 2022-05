Mezzocielo 2.0, tra musica, neuroscienze e visualarts al Teatrone

“Il classico, la scienza, le nuove tecnologie e l’arte visiva si fonderanno in uno spettacolo innovativo, grazie all'interazione tra un caschetto neuronale EEG indossato dall'artista e un grafico che capterà i parametri cerebrali emessi dal dispositivo e li trasformerà in arte visiva. Lo spettatore scoprirà in tempo reale come interpreta la musica un pianista, cosa prova mentre suona e qual è il suo stato emozionale”.



Matteo Bevilacqua, pianista e performer, ha presentato oggi, 9 maggio, assieme all’experience designer Alessandro Passoni, lo spettacolo Mezzocielo 2.0 tra #musica #neuroscienze #visualarts, in scena domenica 29 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con inizio alle ore 18.00.



Non solo un concerto dunque la performance prodotta dall'Associazione RiMeMute - nell'ambito del progetto RiMeMuTe music network - con il paternariato del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, della Banca di Udine e di Musicae distretto culturale del pianoforte.



La musica da Johann Sebastian Bach a Luciano Berio, da Claude Debussy a Gyòrgy Ligeti, infatti accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante nella mente umana, in cui la storia dell'uomo e della musica procederanno di pari passo, dalla sua nascita al suo sviluppo, dalla culla dell'umanità fino all'infinito, mentre uno scienziato d'eccezione,Claudio Tuniz, dialogherà con un cosmologo, Lorenzo Pizzuti, ripercorrendo lo sviluppo della specie umana e il ruolo della musica nell'evoluzione spiegando i risultati delle ultime ricerche e illustrando le nuove teorie. Per lo spettatore dunque un'occasione di riflessione su temi diversi che troveranno nella performance un momento di espressione unica.Sempre domenica 29 maggio, con inizio alle ore 11.00, al Giovanni da Udine si svolgerà un incontro speciale di “Casa Teatro” dedicato a Mezzocielo 2.0, dal titolo “Musica Forma Emozioni”, in cui Matteo Bevilacqua, Alessandro Passoni e Luca Taddio, professore associato di Estetica all’ Università̀ di Udine, dialogheranno con Giuseppe Bevilacqua, responsabile direzione artistica prosa del Teatro Nuovo. Ingresso libero.e agli sportelli di via Trento 4 a Udine (dal martedì al sabato escluso festivi, dalle ore 16.00 alle 19.00. La domenica dello spettacolo sportelli aperti dalle ore 16.30).