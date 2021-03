Mi vedi?, esperienza teatrale su Zoom diretta da Guillermo Pisani

Teatro Contatto annuncia due repliche straordinarie di Mi vedi?, l’esperienza teatrale creata e provata interamente sulla piattaforma Zoom da vivere insieme sabato 27 marzo in occasione della Giornata mondiale del Teatro e venerdì 2 aprile ore 21. Scritta e diretta dal regista francese Guillermo Pisani, Mi vedi? è ora tradotto da Rita Maffei per la prima versione italiana co-prodotta dal CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg, Comédie de Caen e Compagnie LSDI.



Tre storie si svolgono in simultanea in tre diverse stanze con una compagnia di sei attori – Rita Maffei, Paolo Fagiolo, Daniele Fior, Klaus Martini, Nicoletta Oscuro, Francesca Osso – connessi in diretta e in contemporanea con un nutrito gruppo di spettatori liberi di muoversi da una situazione all’altra.

Tre donne – madre, figlia, nipote – si ritrovano per una veglia su Zoom e nel frattempo continuano a vivere le proprie vite fra serate musicali, assemblee di lavoratori e amori infranti.



Biglietteria Teatro Contatto: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21, da lunedì a sabato 17.30-19.30, tel 0432 506925 biglietteria@cssudine.it www.cssudine.it