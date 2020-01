Mia Martini a teatro la storia di un'interprete indimenticabile

Il Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo ospiterà venerdì 24 gennaio, alle 21, la prima regionale dello spettacolo ‘MIMÌ – In arte Mia Martini’ di Melania Giglio (anche interprete) per la regia di Daniele Salvo. In scena anche Mamo Adonà (primo angelo) e Sebastian Gimelli Morosini (secondo angelo). Lo spettacolo si propone ambiziosamente di portare a termine un compito molto speciale: richiamare in terra lo spirito tormentato di Mia Martini. È un'anima che non ha mai avuto pace nel suo breve passaggio in terra. Mimì è una donna che troppo ha sofferto, che troppo ha pagato l'enorme talento che le è stato donato. Ma ora, con l'aiuto di due figure luminose e amiche, due guardiani, forse due angeli che la evocheranno davanti ai nostri occhi, Mimì sarà finalmente capace di ripercorre tutta la propria vita e di pacificarsi con tutto e con tutti, attraverso il fascino senza fine delle sue magnifiche canzoni. Farà pace con la sua amata ed imperfetta famiglia (ma quale famiglia non lo è?), con tutti gli amici amati e poi persi di vista, con quelli che dicevano portasse sfortuna, con quelli che l'hanno sfruttata per guadagnare due soldi in più, con quelli che le hanno annientato la carriera. Farà pace anche con quelli che hanno risollevato le sue sorti, con quelli che hanno scritto per lei le più belle canzoni d'Italia. Farà pace soprattutto con se stessa. Col suo talento e con la sua voce d'amianto, croce e delizia, che tutti amavano e che tutti invidiavano.

Ci guarderà negli occhi ancora, come faceva sempre, canterà per noi e ci spaccherà di nuovo il cuore. Perchè questo era Mimì: era un suono che non si poteva più dimenticare.

Lo spettacolo è impreziosito dalle voci di Melania Giglio, straordinaria cantante ed attrice e di Mamo Adonà, raro esempio di come una voce femminile possa risiedere nel corpo di un uomo, unico cantante lirico italiano ad essere uomo con impostazione vocale da soprano e di Sebastian Morosini (secondo Angelo) ambigua voce e presenza androgina.

Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo.

La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.