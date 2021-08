Michele Bravi e Chiara Galiazzo al Festival di Majano

Musica ancora protagonista nella parte finale del calendario del 61° Festival di Majano, che ha visto già le apprezzatissime esibizioni, tra gli altri, di Antonello Venditti, Marco Masini e Subsonica. Domani, venerdì 13 agosto, sul palco dell’Area Concerti salirà Michele Bravi, già vincitore di X Factor e ora apprezzatissimo cantautore. A Majano Bravi porterà l’unica data regionale del suo “Live Piano e Voce”. Ad aprire il concerto ci sarà anche Chiara Galiazzo, cantante padovana anche lei vincitrice del popolare talent televisivo.



I biglietti saranno ancora disponibili alla cassa dalle 19.30, apertura porte alle 20.00 e inizio serata alle 21.20. Per l’accesso allo spettacolo sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico rapido. Tutte le info su www.azalea.it



Michele Bravi nasce nel 1994 a Città di Castello. Il 2021 si è aperto per lui con l’uscita del nuovo progetto discografico “La Geografia del Buio”, che ha debuttato al #1 della classifica Fimi/Gfk di album e vinili, anticipato dai singoli “Mantieni il Bacio”, certificato disco d’oro, e “La Vita Breve dei Coriandoli”. Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo, Michele è accanto ad Arisa nella serata dedicata alla canzone d’autore. A settembre 2020, Michele è tra gli artisti che prendono parte al concerto – evento “Heroes” e al progetto “Scena Unita”, entrambe le iniziative nate a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. La collaborazione con Elodie per il singolo doppio platino “Nero Bali” risale invece al 2018, anno in cui pubblica anche il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori). Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Michele, vincitore nel 2013 di “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro, è inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”.



Una serata evento totalmente dedicata al mito di Freddie Mercury e dei suoi Queen, è invece quella in programma sabato 14 agosto. Protagonista sul palco sarà l’apprezzato tributo dei 6 Pence, che proporrà una scaletta con il repertorio dei Queen a 360 gradi. Lo spettacolo sarà arricchito dalla presenza di alcuni ospiti, tra cui il coro The NuVoices Project. Il Festival di Majano chiuderà la sua 61° edizione domenica 15 agosto con il grande spettacolo pirotecnico. Info e programma completo su www.promajano.it .