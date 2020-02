Michele Campanella al Palamostre

E’ una delle serate più attese della novantottesima Stagione degli Amici della Musica di Udine. Mercoledì 19 febbraio, al Teatro Palamostre alle ore 20:22, arriva Michele Campanella. Considerato il massimo erede della tradizione pianistica napoletana, grande virtuoso e divulgatore, nel corso della sua lunga carriera si è esibito in concerto con le principali orchestre europee e statunitensi, collaborando con artisti del livello di Claudio Abbado, Georges Prêtre, Riccardo Muti, Zubin Mehta e Wolfgang Sawallisch. Negli anni ha ampliato i suoi orizzonti alla direzione d'orchestra e alla saggistica, sino a essere oggi punto di riferimento della musica colta in Italia. Si tratta di un musicista dal temperamento assai versatile e la sua vasta discografia comprende incisioni per etichette quali Emi (Ravel), Philips (Liszt, Saint-Saëns), Foné (Chopin), PYE (Liszt, Ciajkovskij), Fonit Cetra (Busoni), Nuova Era (Ciajkovskij, Liszt, Musorgskij, Balakirev), Musikstrasse (Rossini) e P&P (Brahms, Liszt, Scarlatti).



Il programma scelto per il concerto udinese è dei più classici: Fantasia in re minore K 397 e Rondò in la minore K 511 di Mozart in apertura, per continuare con la celeberrima Sonata n. 8 op. 13 "Patetica" di Beethoven e concludere con la Sonata in fa diesis minore op. 11 di Schumann.



La stagione “Grande Musica, Grandi Interpreti” è realizzata con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e di Regione, Fondazione Friuli, Comune, Bcc Udine e Cciaa di Pordenone e Udine, in sinergia con Università di Udine, Ert, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana, Unesco e Tx2. Biglietti acquistabili tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30, presso il box office del Palamostre o direttamente prima di ogni concerto.