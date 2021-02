Michele Pennetta presenta 'Il mio corpo'

Dopo i numerosi riconoscimenti internazionali e la selezione tra i finalisti dei Nastri d’Argento per la sezione Cinema del Reale, arriva in prima visione sugli schermi virtuali di #iorestoinSALA Il mio corpo di Michele Pennetta, docufilm con cui il regista conclude la sua “trilogia siciliana”, iniziata nel 2013 con A Iucata e proseguita nel 2016 con Pescatori di corpi.



Il film uscirà on demand venerdì 26 febbraio sulle piattaforme Zalabb, #iorestoinSALA e CG Digital. A presentarlo al pubblico in diretta streaming venerdì 26 alle ore 19.00 il critico e direttore del festival di Locarno Giona Nazzaro che dialogherà con il regista Michele Pennetta, il direttore della fotografia Paolo Ferrari e il produttore Giovanni Pompili. A introdurre Maud Corino, responsabile distribuzione di ZaLab.



La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook dei cinema aderenti aCoproduzione svizzero-italiana,è interamente ambientato nell’entroterra siciliano. Oscar, poco più che bambino, recupera la ferraglia per suo padre che si occupa di rivenderla. Passa la sua vita tra le discariche abusive dove i rottami sedimentano. Agli antipodi, ma giusto accanto, c’è Stanley. Fa le pulizie nella chiesa del villaggio in cambio d’ospitalità e un po’ di cibo. Coglie la frutta nei campi e accompagna il bestiame al pascolo, solo per tenere occupato il suo corpo venuto da lontano. Tra Oscar, il piccolo siciliano, e Stanley, il nigeriano, nessuna similitudine apparente, salvo il sentimento di essere stati buttati in pasto al mondo, di subire lo stesso rifiuto, la stessa ondata soffocante di scelte fatte dagli altri.“Con questo nuovo film - dice Michele Pennetta - ho voluto raccontare la precarietà di giovani senza futuro e senza prospettive. In Stanley e Oscar c'era qualcosa che li accomunava; lo stesso sentimento di essere stati gettati in pasto al mondo senza preavviso, usando i propri corpi come unico strumento di sopravvivenza.”Il Mio Corpo è stato selezionato in numero festival tra cui: Visions du Réel, ACID – Cannes, Make Dox, Annecy Cinema Italien, Encounters Documentary Film Festival, Alice nella Città, Cinemed – Festival Cinema Mediterranéen Montpellier, Film Fest Gent, Busan International Film Festival, IDFA – Documentary Film Festival Amsterdam, DocPoint - Helsinki Documentary Film Festival.Il Mio Corpo è una produzione Close Up Films e Kino Produzioni con RAI Cinema e RSI Radiotelevisione svizzera italiana con il sostegno de l'UFC, Cinéforom, Loterie Romande e Suissimage. È prodotto da Joëlle Bertossa, Giovanni Pompili, Flavia Zanon. Distribuito da Antani distribuzione in collaborazione con Kio Film.