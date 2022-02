Michele Placido porta in scena 'Morte di un commesso viaggiatore'

Verranno recuperate a inizio maggio le tre repliche di Morte di un commesso viaggiatore non andate in scena a inizio febbraio nel Circuito ERT. La tournée era stata sospesa per problemi di salute dell’attore protagonista, Alessandro Haber. Le nuove repliche vedranno Michele Placido nei panni di Willy Loman, il commesso viaggiatore del titolo. Nel Circuito ERT lo spettacolo andrà in scena martedì 3 e mercoledì 4 maggio al Teatro Comunale di Monfalcone e giovedì 5 maggio al Teatro Gustavo Modena di Palmanova. I sipari dei due teatri si apriranno alle 20.45.



Tradotto da Masolino D’Amico, diretto da Leo Muscato e interpretato da un nutrito cast capitanato da Alvia Reale, Morte di un commesso viaggiatore è il testo più conosciuto di Arthur Miller, è uno dei capisaldi della drammaturgia statunitense del Novecento ed è soprattutto una tragedia moderna che rivela il lato oscuro del sogno americano.

Gli abbonamenti e i biglietti già emessi per le date di febbraio resteranno validi anche per le repliche di maggio. A Monfalcone la prevendita dei biglietti, così come per tutti gli appuntamenti in cartellone nei mesi di marzo, aprile e maggio, avrà inizio dal 1. marzo. Il primo giorno di prevendita è riservato ai possessori di CARD e agli abbonati. Maggiori informazioni ai siti ertfvg.it e teatromonfalcone.it e contattando la Biglietteria del Teatro Comunale di Monfalcone (0481 494664, da lunedì a sabato, ore 17-19) e, anche per la data di Palmanova, dell’ERT (biglietteria@ertfvg.it | 0432 224246). I biglietti per lo spettacolo sono disponibili anche online sul circuito Vivaticket.