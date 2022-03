Michele Poletto & Max Bonano + Andrea Fontana special guest al Tiare Shopping

A grande richiesta continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 1 aprile a partire dalle 19.30 appuntamento con “Michele Poletto & Max Bonano + Andrea Fontana special guest”. Arriva per la prima volta al Tiare Shopping il duo unplugged recentemente formato da Michele Poletto e Max Bonano (entrambi voce e chitarra acustica), per l’occasione accompagnati alle percussioni da Andrea Fontana, reduce dalla partecipazione a Sanremo con Cesare Cremonini.



Michele Poletto è conosciuto ai più per essere il cantante dei Playa Desnuda, band che ha mosso i primi passi a Udine nel 2005 e che da allora ha collezionato tre album, svariati passaggi nei network radiofonici nazionali e concerti in mezza Europa. Max Bonano ha esordito con i Danka, è stato corista di Elisa (2006-2007) e si è esibito come solista in apertura nel tour successivo della cantante monfalconese. Ha svolto un’intensa attività live con i Rastafischio, con il suo progetto “Max canta Battisti” e come solista.



In questo nuovo spettacolo, i due cantanti propongono un repertorio di canzoni amate da entrambi — spaziando tra cantautorato italiano, reggae, rock e pop internazionale — con il solo ausilio delle loro chitarre acustiche. La serata sarà però impreziosita dallo special guest Andrea Fontana, che può vantare collaborazioni live e in studio con Cesare Cremonini, Elisa, Tiziano Ferro, Ivano Fossati, Mika e molti altri.Ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.