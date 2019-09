Micol Arpa Rock a Miss Italia

L’artista Micol Arpa Rock sarà ospite questa sera a Miss Italia, in diretta su Rai Uno. Micol, unica arpista rock d’Europa, ha inventato un nuovo modo di suonare, esibendosi in piedi e accompagnando la musica col proprio corpo. Il suo stile scenico e musicale è diventato un vero marchio di fabbrica, unico e inconfondibile.

Micol, al secolo Micol Picchioni, si è formata al Conservatorio Paganini di Genova e si è diplomata con il massimo dei voti, a soli 18 anni, al Conservatorio Morlacchi di Perugia. Da allora si è fatta conoscere attraverso il curioso e affascinante palcoscenico della romana Piazza Navona, rompendo gli schemi tradizionali, mettendosi in gioco e in mostra ogni giorno suonando davanti a centinaia di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Ora Micol è una concertista affermata, divenuta l'unica arpista rock sulla scena internazionale, che è riuscita a contaminare uno strumento antico come l’arpa con la musica rock e a farsi apprezzare nell’ambiente musicale per i suoi particolari arrangiamenti di brani che hanno fatto la storia del rock: dai Led Zeppelin ai Nirvana, Genesis, David Bowie, dai Pink Floyd a Bruce Springsteen. Ma non mancano le Hit provienti da ambiti più pop, dai Coldplay ad Avicii.

In occasione del Friuli Doc, edizione 2019, Micol si esibirà sabato 14 settembre alle 21.30, nel piazzale del Castello di Udine.