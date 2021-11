Milite Ignoto, una copia di 'Le vie della Gloria' in dono al presidente Mattarella

Sarà consegnato anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua visita ad Aquileia per le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto, il dvd Le vie della Gloria, pubblicato dalla Cineteca del Friuli e contenente Gloria - Apoteosi del Soldato Ignoto, la solenne e commovente testimonianza visiva, girata un secolo fa dalla Federazione Cinematografica Italiana e dall’Unione Fototecnici, della cerimonia del Milite Ignoto. Il documentario ne ripercorre tutte le fasi, a partire dalla preparazione del carro funebre a Trieste e la scelta nella Basilica di Aquileia di Maria Bergamas, madre di uno dei tanti giovani caduti in guerra, della salma che avrebbe rappresentato per sempre i duecentomila soldati italiani uccisi nel corso della prima guerra mondiale e rimasti senza nome (quasi un terzo di tutti i militari italiani caduti). Segue il viaggio in treno della bara attraverso l’Italia fino all’arrivo a Roma e all’inumazione al Vittoriano il 4 novembre.



La Cineteca del Friuli, che ha realizzato il restauro a partire dai materiali della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, presenterà il documentario nella versione recentemente ri-digitalizzata sabato 13 novembre alle ore 18 al Cinema Sociale di Gemona. La colonna sonora è del pianista di origine pordenonese Mauro Colombis. La proiezione sarà introdotta dallo storico Lucio Fabi.Il moltiplicarsi delle celebrazioni in tutt’Italia, con proiezioni, spettacoli, rievocazioni, mostre, cerimonie, convegni, speciali televisivi e nuove produzioni, dimostra come dopo un secolo il Milite Ignoto sia ancora un simbolo potente. Il sacrificio del soldato senza nome oggi non rievoca più l’esaltazione del militarismo che fu in auge nel ventennio fascista, piuttosto la forza simbolica di quel corpo che è di tutti si estende a rappresentare ogni vita sacrificata in quella guerra e in tutte le guerre, in ogni parte del mondo. Il suo viaggio fu la maggiore manifestazione patriottica dell’ancora giovane Stato italiano, volta ad esaltare il sacrificio per la Patria, ma il prezioso documento che ne ha tramandato la memoria ci consegna oggi un messaggio universale di pace e di unità. A veicolarlo, aldilà degli aspetti più coreografici e spettacolari, è soprattutto la grande partecipazione popolare, le folle riverenti, composte e commosse, che accompagnano il passaggio del treno in ogni stazione: reduci, madri, vedove e orfani di guerra che in quella salma anonima ritrovano e rivivono il loro lutto personale e il cordoglio di tutto il Paese.In primo piano nelle celebrazioni del centenario, le immagini di Gloria - Apoteosi del Soldato Ignoto sono da mesi richieste da ogni parte d’Italia, da produzioni cinematografiche e televisive, festival, scuole e associazioni. Si segnalano, fra gli altri, le numerose proiezioni – ad Aquileia, Udine, Mirandola, Pocenia, Montebelluna, Mantova e in diverse altre località – e la mostra del Ministero della Difesa al Vittoriano (fino al 2 giugno 2022). Alcuni minuti del filmato sono presenti anche nel docu-film La scelta di Maria di Francesco Micciché, con Sonia Bergamasco, Cesare Bocci e Alessio Vassallo, presentato in anteprima il 24 ottobre al MAXXI, nella cornice del Festival del Cinema di Roma, e che sarà trasmesso su Rai Uno la sera del 4 novembre.Gloria sarà trasmesso da Rai Storia, che ha utilizzato alcuni estratti per la puntata di Speciali Storia “Il viaggio del Milite Ignoto”, così come TG2 Dossier per uno speciale curato da Andrea Romoli.