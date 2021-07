Mille soli da guardare

Ecco una proposta originale e divertente per tutti i bambini: un pomeriggio assieme a Damatrà Onlus e ai suoi attori per ascoltare racconti e prendere parte a laboratori entusiasmanti, tagliati su misura per il pubblico più giovane.



Il pomeriggio di Damatrà prende spunto dal libro Mille giorni e una notte di Fabian Negrin dove l’autore parla di Ravidara, un solaiolo che fabbrica ogni sole che la gente del suo paese vede: ‘Noi non ci fermiamo mai a pensare che tra tutte le stelle, il sole è quella più vicina: stella madre del nostro sistema attorno a cui tutti ruotiamo’…



Damatrà Onlus è una società cooperativa che è nata nel 1987 per dedicarsi alla ricerca educativa e culturale, perseguita attraverso la narrazione, l’arte e l’espressione creativa.



L’evento si svolge nell’ambito della Rassegna Estiva 2021 ed è organizzato da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' da sempre impegnata nella promozione del territorio attraverso eventi e attività condivise (Comuni aderenti: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone).



L’appuntamento è a Pavia di Udine, presso la Scuola dell’Infanzia anche in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi all’Ufficio IAT di Manzano scrivendo una mail a info@prolocomanzano.ud.it.